Amami Adesso è il nuovo singolo di Giordana Angi

Il nuovo singolo di Giordana Angi è Amami Adesso. Il brano è stato annunciato sui canali social dell’artista romana che ha anche spiegato il significato della prossima uscita dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, nel quale ha gareggiato con Come Mia Madre.

“Amami Adesso è un augurio, una speranza per me e per tutti che, volendosi bene individualmente, possiamo imparare ad amarci reciprocamente”.

Come Mia Madre segna il debutto tra i Big

Giordana Angi viene dalla sua prima esperienza tra i Big del Festival di Sanremo, al quale ha partecipato con il brano Come Mia Madre, che ha dedicato proprio a sua madre. La giovane artista romana aveva già preso parte alla competizione ma nella Sezione Giovani.

Nel 2019, Giordana Angi ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi classificandosi al 2° posto dietro Alberto Urso, con il quale ha diviso il palco del Festival di Sanremo nel 2020. I due giovani finalisti sono stati anche i coach delle squadre di Amici Celebrities, lo spin off del talent dedicato ai concorrenti noti.

L’artista romana, che compare anche nell’album di Tiziano Ferro come autrice di alcuni brani, avrebbe dovuto tenere alcuni concerti a supporto della versione estesa del suo ultimo album, che ha rilasciato in occasione della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo.

I concerti sono rinviati all’autunno, ma non è ancora certo se gli spettacoli dal vivo possano tenersi così come ce li ricordavamo. Si attendono ancora risposte certe da parte del Governo, che dovrà decidere sul destino degli show dal vivo della prossima stagione. Per il momento, rimangono confermati i concerti negli stadi per i quali si aspetta una disposizione certa e che garantisca sicurezza ai lavoratori e ai partecipanti.

La data di uscita del nuovo singolo di Giordana Angi non è ancora nota e sarà annunciata dall’artista nei prossimi giorni.