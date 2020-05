Alberto Urso e J-Ax in Quando Quando Quando di Tony Renis prodotto da Gabry Ponte

Alberto Urso e J-Ax duettano in Quando Quando Quando di Tony Renis. La collaborazione è stata annunciata oggi dal vincitore della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi che sui social ha condiviso la notizia con i fan.

Il brano sarà disponibile negli store digitali da venerdì 15 maggio, con la produzione di Gabry Ponte.

“Ciao ragazzuoli! Questa canzone è il mio contributo per portare un pezzo di estate in anticipo ad ognuno di voi”, scrive Alberto Urso che ha optato per un pezzo storico di Tony Renis per portare un raggio di sole ai fan.

Quando Quando Quando sarà proposto in una versione completamente nuova ed inedita. Alla vocalità di Alberto Urso si aggiungeranno, infatti, le barre rap di J-Ax. Al tutto si aggiunge la produzione artistica di Gabry Ponte che contribuirà a dare al pezzo un sound innovativo.

“Ho scelto Quando Quando Quando di Tony Renis e l’ho fatto in buona compagnia: il brano è featuring J-Ax e prodotto da Gabry Ponte che ringrazio entrambi tantissimo. Spero vi porti un po’ di spensieratezza, voglia d’estate e sorrisi agli amori lontani”, continua.

Quando Quando Quando è un brano datato 1962 scritto da Alberto Testa (per il testo) e Tony Renis (per la musica); è stato presentato al Festival di Sanremo 1962 da Tony Renis, in doppia esibizione con Emilio Pericoli. Si classificò al quarto posto in un Festival vinto da Domenico Modugno e Claudio Villa con Addio, Addio, ma ebbe successo anche all’estero.

Numerose sono le cover realizzate nel corso dei decenni e il 2020 si impreziosisce della versione che Alberto Urso ha voluto realizzare con J-Ax. Per ascoltarla bisognerà aspettare il 15 maggio.

