4 iPhone 12 in autunno: prezzo e specifiche note già oggi 11 maggio?

Di iPhone 12 ne vedremo ben 4 e pure in tempo per l’autunno. Le ultime indiscrezioni di oggi 11 maggio sono molto corpose e provengono dal leaker Jon Prosser, come riportato anche da Apple Insider. Quest’ultimo ha divulgato pure la lunga lista di caratteristiche hardware dei prossimi melafonini e ancora il loro prezzo.

I modelli iPhone 12 “di base” saranno due, uno standard e l’altro Max. Ancora, un’altra doppietta di iPhone 12 premium si chiamarà iPhone 12 Pro e Pro Max. Le specifiche complete sono presenti tutte nello schema al termine di questo articolo ed evidenziano pure delle differenze sostanziali tra le due linee.

Gli iPhone 12 e 12 Max dovranno accontentarsi ancora di 4 GB di RAM e solo gli iPhone 12 Pro e Pro Max avranno a disposizione 6 GB. Anche la configurazione della fotocamera dei modelli sarà diversa, solo doppi sensori nel caso dei modelli, diciamo così, di base; tripla al contrario per quelli premium. Anche nel design ci sarà da distinguere il solito alluminio nel primo caso, dall’acciaio inossidabile del secondo.

Lato display, gli iPhone 12 del 2020 avranno diagonali variabili tra i 5.4 e i 6.7 pollici. Sempre per fare la differenza tra le linee di melafonini 12 e 12 Pro, i primi potranno fare affidamento sulla già nota tecnologia Retina BOE, i secondi sulla nuova soluzione Retina XDR.

Quali saranno i prezzi dei prossimi iPhone 12? Il leaker Prosser non è stato avaro neanche di questi dettagli. L’iPhone 12 dovrebbe costare 649 dollari nella versione da 128 GB, 749 in quella da 512. Ancora il modello iPhone 12 Max, rispettivamente 749 e 849 dollari negli stessi tagli. Per quanto riguarda tutta la gamma iPhone 12 Pro e Pro Max, i tagli da 128, 256 e 512 GB costeranno rispettivamente 999, 1099 e 1299 dollari e ancora 1099, 1199 e 1399 dollari.

Molte delle informazioni hardware diramate quest’oggi potrebbero corrispondere al vero, nonostante manchino tanti mesi al lancio degli iPhone 12. Per quanto riguarda il prezzo dei melafonini, di certo la conversione in euro non sarà esatta e quindi bisognerà comunque attendere il momento della presentazione o poco meno.