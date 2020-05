Tiziano Ferro canta Parlami D’Amore Mariù per il progetto benefico di Dolce & Gabbana

Tiziano Ferro canta Parlami D’Amore Mariù per la nuova iniziativa benefica di Dolce & Gabbana. L’artista di Latina è comparso sulla pagina ufficiale del brand per il brano dedicato al progetto #DGFattoInCasa, che raccoglie le eccellenze dell’artigianato della tradizione italiana.

Parlami D’Amore Mariù di Tiziano Ferro è quindi un’eccezione nel progetto ma rimane una grande eccellenza italiana nel mondo. Il brano cantato dall’artista laziale entra quindi a far parte dell’iniziativa benefica con la quale si andrà a supportare la lotta al Coronavirus, che sta ancora mettendo in ginocchio il mondo e, in particolare, l’Italia.

“Oltre a condividere la forza di collegamento dell’artigianato fatto a mano nella tradizione italiana, il progetto di raccolta fondi #DGFattoInCasa supporta la Fondazione Humanitas Per La Ricerca ed è un’estensione del progetto Amore per la ricerca in corso di Dolce & Gabbana con l’Università Humanitas University. #DGFattoInCasa è presentato in collaborazione con For Funding da Intesa Sanpaolo Bank”. ⠀

La famiglia di Tiziano Ferro si allarga

In questi giorni, Tiziano Ferro ha reso partecipi i fan di due nuove adozioni. Dopo la morte delle due cagnoline anziane che avevano adottato col marito Victor Allen, sono arrivati Ellie e Beau, che si aggiungono alla famiglia dopo un periodo di sofferenza in canile.

In forse i concerti negli stadi

I concerti di Tiziano Ferro negli stadi sono confermati, ma sembra impossibile che possano avere luogo con l’emergenza Coronavirus ancora in corso. Gli artisti sono in attesa di risposte certe da parte del Governo, che ha già impedito gli spettacoli dal vivo che erano in programma a marzo e aprile.

Tiziano Ferro viene dal rilascio dell’album Accetto Miracoli, che avrebbe dovuto supportare con le date negli stadi. La prima data è in programma per la fine del mese di maggio, con la conclusione organizzata per la metà di luglio. In questo momento, sembra impensabile che si possa partecipare ai concerti senza un imposto distanziamento sociale, che impedirebbe di partecipare al concerto in maniera libera. Dall’album, Tiziano Ferro ha estratto Buona (Cattiva) Sorte, Accetto Miracoli, In Mezzo A Questo Inverno e Amici Per Errore. L’album è uscito il 22 novembre scorso dopo il rilascio dei due primi singoli, mentre il tour è stato annunciato dopo la pubblicazione di Buona (Cattiva) Sorte.