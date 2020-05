Simile ad iPad Pro il prossimo iPhone 12? Le novità sul design

Entro la fine di quest’anno dovrebbe essere presentato il prossimo iPhone 12, di cui adesso possiamo anche immaginare il design sulla base delle indiscrezioni raccolte da ‘EverythingApplePro‘. Il melafonino si dice avrà un profilo in acciaio appiattito, pronto ad estendersi anche sul versante posteriore, rivestito in vetro, così da proteggerlo meglio da eventuali impatti e cadute. La parte frontale potrebbe essere piatta (come iPad Pro). Si prevede venga l’inclusione della nuova opzione di colore Navy Blue, pronta a sostituire l’attuale Midnight-Green.

Le novità di iPhone 12 dovrebbero riguardare anche il FaceID, date le dimensioni più contenute del modulo di rilevamento, dotato anche di un maggiore campo visivo (funzionerà anche quando il melafonino è poggiato su una superficie, come nel caso di tavoli e scrivanie). Il FaceID apparirà anche molto più preciso per vie di migliori ‘algoritmi di zonizzazione dinamica’, per un’identificazione ottimizzata di bocca e labbra. Le fotocamere di iPhone 12 dovrebbero essere tutte da 12MP, ma con un autofocus più rapido, oltre che a migliorare ulteriormente la stabilizzazione ottica e le performance in generale in condizioni di scarsa illuminazione per via dello Smart HDR ed a sensori e pixel di dimensioni maggiori.

Non mancherà probabilmente il sensore 3D LiDAR, già presente sul nuovo iPad Pro. Il teleobiettivo sarà utilizzato in modalità notturna e lo zoom ottico si spingerà fino a 3x con zoom digitale 20/30x. I microfoni di iPhone 12 dovrebbero garantire un’opzione di zoom audio all’interno dei filmati. Come potete vedere, trattasi di tanti piccoli puntellamenti che contribuiranno a fare grande il prossimo melafonino (sempre che vengano confermati all’evento di lancio), atteso entro la fine dell’anno, Coronavirus permettendo (se le cose dovessero mantenersi su questi standard non ci sarebbero dubbi). Se avete qualche domanda il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.