In Italia Honor 9X Lite con servizi Google Honor Band 5 in regalo fino al 31 maggio

Avete capito di non poter fare a meno dei servizi Google? La scelta giusta potrebbe essere rappresentata da Honor 9X Lite, ufficializzato da poco per l’Italia. Il telefono vi assicura l’omaggio di Honor Band 5, l’ultima smartband del produttore cinese. Honor 9X Lite era stato presentato lo scorso mese relativamente ad alcuni mercati: si aspettava di capire se fosse previsto anche per il nostro territorio, come poi è stato. Il terminale include uno schermo LCD FullView da 6.5 pollici con risoluzione FullHD, il processore Kirin 710F, 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB).

La fotocamera posteriore è doppia, con un sensore principale da 48MP (apertura f/1.8) ed uno secondario da 2MP (apertura f/2.4) per la raccolta dei dati relativi alla profondità di campo. La fotocamera frontale, invece, include un sensore singolo da 8MP (apertura f/2.0). Tra le connettività supportate si annoverano il WiFi 802.11 b/g/n, il WiFi Direct, il Bluetooth 4.2, l’NFC ed il lettore di impronte digitali, collocato sul retro. Honor 9X Lite è equipaggiato con il sistema operativo Android 9 Pie con EMUI 9.0 (servizi Google assicurati, come vi dicevamo in apertura di articolo) e prevede una batteria da 3750mAh con ricarica 5V/2A a 10W (purtroppo con porta microUSB).

Le dimensioni generali sono di 160,4 x 76,6 x 8,0 mm (peso di 188 gr.) ed il corpo in vetro 2.5D. Le colorazioni disponibili sono Emerald Green e Midnight Black. L’unica configurazione prevista per l’Italia è 4GB di RAM e 128GB di storage interno, ad un prezzo di 199,90 euro (praticamente lo stesso cui sarà possibile acquistare il Huawei P Smart 2020, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo). Ricordate che quanti acquisteranno Honor 9X Lite entro il 31 maggio riceveranno in regalo la smartband Honor Band 5: questo il link d’acquisto su ‘hihonor.com‘.