Chiamatemi Anna, The Code, Hawaii Five-O 9 e NCIS New Orleans 4: le serie in arrivo su Rai2 tra maggio e giugno

Chiamatemi Anna, The Code, Hawaii Five-O 9 e NCIS New Orleans 4, sono queste solo alcune delle serie in arrivo su Rai2 tra maggio e giugno, almeno secondo le prime anticipazioni dei misteriosi palinsesti che tra un mese prenderanno piede dando il via a quella che possiamo definire l’estate. Molte cose sono cambiate in corso per via dell’emergenza Coronavirus che per settimane ha travolto la tv con aggiornamenti continui e approfondimenti a discapito di intrattenimento e serie tv anche sulla seconda rete Rai, ma adesso è arrivato il momento di pensare a quello che sarà.

Le novità sono da prendere con la pinza così come le date che, al momento, sono state annunciate ufficiosamente a cominciare proprio da Chiamatemi Anna, l’amata serie Netflix che sbarcherà su Rai2 tra la fine di questo mese e giugno ma non si conosce ancora il suo destino con precisione. Secondo i primi rumors, la prima stagione di Chiamatemi Anna dovrebbe occupare il pomeriggio della rete dal lunedì al venerdì ma non si conosce ancora il suo orario e nemmeno la data precisa del suo debutto.

Sempre al pomeriggio, da domenica 31 maggio, prenderà il via un’altra novità, la serie tv The Code. Il legal drama creato da Craig Sweeny con Luke Mitchell e Dana Delany dovrebbe andare in onda solo la domenica con un doppio episodio a settimana a partire dalle 18.00 occupando così il preserale della rete, salvo cambiamenti. La prima e unica stagione è composta solo da 12 episodi e non ha ottenuto un rinnovo.

Al mattino, invece, via libera alle repliche e, in particolare, di Sea Patrol e Jane The Virgin. La prima andrà in onda da lunedì al venerdì alle 7.00 del mattino dal 18 maggio mentre dal 23 maggio toccherà alle avventure di Jane a partire dalla prima stagione.

Da giugno, al pomeriggio, arriveranno in prima visione tv la prima stagione di Maiorca Crime e Delitti in Paradiso 8. La prima andrà in onda alla domenica, con gli episodi della prima stagione, alle 14.50, mentre la seconda sempre nello stesso giorno alle 14.00 con un singolo episodio.

Anche la prima serata di Rai2 è destinata a cambiare da giugno quando arriveranno Squadra Speciale Cobra 11 con i restanti episodi della stagione numero 23 e poi Bull con la quarta stagione. A queste dovrebbe aggiungersi The Blacklist 6 a partire da luglio.