Allettante la proposta per iPhone 11 su Amazon il 10 maggio: calo prezzo per il 64 GB

Anche questa domenica abbiamo a disposizione alcune promozioni molto allettanti per coloro che seguono da vicino il mondo Apple, come si potrà notare oggi 10 maggio per il pubblico propenso all’acquisto di un iPhone 11 da 64 GB. Poco più di una settimana fa, sulle nostre pagine, ci siamo concentrati sul modello con uno spazio di archiviazione doppio, ma non dobbiamo dimenticare coloro che hanno nel mirino la versione più economica di un prodotto che inizia ad essere alla portata di un numero più elevato di utenti.

Come cambia il prezzo dell’iPhone 11 su Amazon il 10 maggio

Analizzando la questione più da vicino, credo ci siano diversi spunti interessanti da mettere in risalto stamane a proposito dell’offerta Amazon per iPhone 11 da 64 GB. Ad esempio, già di suo il prezzo di 739 euro è tutto sommato molto interessante per chi ha da tempo nel mirino il device che è stato presentato circa otto mesi fa. Al di là di questioni economiche, c’è un altro dettaglio sul quale voglio porre l’accento per contestualizzare al meglio il tutto.

Offerta Apple iPhone 11 (64GB) - Bianco Resistente alla polvere e all’acqua (2 metri fino a 30 minuti, IP68)

Sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo)...

La promozione appena portata alla vostra attenzione, infatti, riguarda l’iPhone 11 da 64 GB di colore bianco. Questa variante cromatica, insieme a quella nera, è solitamente quella più costosa su Amazon. Da alcuni minuti a questa parte, invece, si sta verificando la situazione opposta. Alla luce di queste considerazioni, è possibile che l’opportunità che sto portando alla vostra attenzione possa durare poco. Magari per un numero limitato di unità disponibili. Fate dunque molta attenzione.

In sostanza, se avete deciso di puntare sull’iPhone 11 con il budget stanziato per l’acquisto di un nuovo smartphone, fate molta attenzione all’offerta Amazon che ha preso piede oggi 10 maggio, perché la versione bianca da 64 GB potrebbe non apparire a lungo all’interno dello store a queste condizioni. Che ne pensate della promo trapelata stamane?