Ufficiale il rinnovo per Upload 2, Amazon scommette sul futuro digitale di Nathan e Nora

Il successo immediato della prima stagione premia la nuova creatura di Greg Daniels e spinge Amazon al rinnovo: Upload 2 si farà. La serie fantascientifica a trazione satirica ha debuttato su Prime Video il primo maggio e la risposta del pubblico è stata così convinta ed entusiastica da schiudere a Nathan e Nora una nuova stagione d’amore a distanza.

Il finale della prima stagione – un cliffhanger che implorava nuove opportunità – lasciava già presagire ulteriori risvolti e con il sì ufficiale di Amazon i piani creativi dello showrunner Greg Daniels potranno seguire il proprio corso. Sono entusiasta della possibilità di proseguire la mia fantastica collaborazione con Amazon Studios e questo splendido cast per scoprire cosa succederà a Nora e Nathan e Ingrid nel loro 2033, ha commentato.

Con Upload Greg Daniels ha offerto una comedy intelligente, cinematografica, scoppiettante d’intrighi, chiaramente in grado di deliziare i nostri abbonati, i quali nell’ultima settimana hanno trascorso molto tempo a Lakeview, ha aggiunto Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. Sappiamo che i fan di tutto il mondo vogliono scoprire cosa ne sarà di Nathan e Nora, quindi abbiamo deciso di rinnovare Upload per una seconda stagione, e siamo felici che il progetto di Greg abbia trovato un pubblico così devoto.

Dopo aver ammesso di aver avuto l’idea per la serie già trent’anni fa, Daniels aveva anticipato di aver già presentato ad Amazon un pitch per due stagioni. Penso che potremmo andare anche oltre, ma per il momento stiamo scrivendo la seconda stagione. Più avanti vedremo se le cose cambieranno.

Ovviamente la serie non è pensata per concludersi in dieci episodi, ha poi precisato. Ma probabilmente non può raggiungere i cento. Voglio dire, quando ci lavoravo i colleghi di Amazon mi dicevano sempre “Immagina che sia un film di cinque ore”, ed è quello che ho provato a fare.

In Upload 2 – di cui è impossibile prevedere i tempi di sviluppo e l’uscita, viste le attuali turbolenze attraversate dal settore – si potrà quindi continuare a viaggiare fra il mondo dei vivi e quello dei caricati per esplorare il futuro di Nathan e Nora, interrotto sul più bello dall’esaurirsi dei crediti del ragazzo e dall’improvvisa – e tutt’altro che gradita – ricomparsa di Ingrid.

I nuovi episodi riprenderanno probabilmente il filo dalla confessione shock della stessa Ingrid, disposta a tutto pur di restare accanto al suo Nathan, e dai pericoli in cui rischia di ritrovarsi Nora per i tentativi di far luce sull’oscura morte del giovane.

In attesa di Upload 2 su Prime Video gli appassionati alle produzioni firmate Greg Daniels possono gustare sulla stessa piattaforma le intramontabili The Office e Parks and Recreation, mentre la nuovissima Space Force è attesa su Netflix il 29 maggio.