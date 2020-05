Sconti Samsung fino al 50% per Festa della Mamma: smartphone, TV e elettrodomestici

Per la Festa della Mamma Samsung ha lanciato un’iniziativa promozionale valida fino al 10 maggio, che vi permetterà di acquistare i suoi prodotti ad un prezzo veramente speciale, e con uno sconto fino al 50% sul listino originale (potete prendere visione di tutto il catalogo a questa pagina). La campagna abbraccia tutta una serie di articoli, tra cui smartphone, wereable, auricolari, TV ed elettrodomestici di vario genere. In particolare, sui prodotti del segmento mobile c’è la possibilità di acquistare due prodotti tra quelli della selezione pagando la metà quello meno caro. Ad esempio, potrete puntare sull’accoppiata composta dal Samsung Galaxy Note 10 Lite (599 euro) e gli auricolari Galaxy Buds+ (visualizzerete quest’ultimi al 50% direttamente nel carrello, prima di finalizzare l’acquisto).

Per quanto riguarda la categoria TV e Audio (di cui fanno parte i televisori e le soundbar), per la Festa della Mamma Samsung sconta i prodotti fino al 50%. Potrebbe essere questo il momento giusto per portarvi a casa ‘The Frame‘, la particolarissima TV che, una volta spenta, diventa un quadro, andando a completare l’arredamento del vostro salotto. Dei modelli in promozione per la Festa della Mamma fanno parte quelli da 43 e 49 pollici, con sconto superiore al 30%. Un prezzo veramente speciale quello pensato da Samsung, tenendo anche presente che verrà applicato uno sconto del 50% sulla cornice della TV.

Allo stesso modo, per quanto riguarda gli elettrodomestici, la selezione di articoli in promozione è davvero ampia: frigoriferi, asciugatrici, scope elettriche, microonde e forni, scontati sempre fino al 50%. Se tra i prodotti di Samsung non trovate quello che fa per voi, potete dare un’occhiata anche ai nostri articoli sui 15 regali economici per la Festa della Mamma e sulle 15 idee regalo da non perdere (non dimenticate la cosa più importante: un modo dolce e originale per farle gli auguri).