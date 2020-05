Pokémon di Johto in Pokémon GO: le novità dell’evento a tempo del 9 maggio

Continua il grande successo di Pokémon GO su dispositivi mobile, sia iOS che Android. A più di tre anni dal suo debutto su Google Play e App Store, l’app gratuita in realtà aumentata dedicata alle creature tascabili di Nintendo è ancora giocatissima in tutto il mondo, nonostante l’allarme sanitario da COVID-19 ci costringa a casa. Gli sviluppatori di Niantic Labs hanno infatti riadattato le meccaniche del titolo da smartphone per renderle godibili anche in quarantena, mettendo sul piatto tutta una serie di iniziative per coinvolgere l’ampia community di appassionati. L’ultima, rivolta agli Allenatori, fa rima con i Pokémon della regione di Johto, che parte proprio oggi, 9 maggio 2020, per poi andare a concludersi alle ore 13:00 di venerdì 15 maggio.

Come molti di voi già sapranno, i Pokémon di Johto sono apparsi per la prima volta in Pokémon Oro e Pokémon Argento, le due avventure che hanno segnato il debutto delle creature di Seconda Generazione. Ora, il nuovo evento di Pokémon GO rende omaggio a questi amatissimi mostriciattoli, con i ragazzi di Niantic ad averne prontamente snocciolato tutte le caratteristiche principali in un comunicato ufficiale via Twitter.

Allenatori, adesso i Pokémon selvatici originari della regione di Johto compariranno più frequentemente, si schiuderanno dalle Uova da 7 km e sarà possibile incontrarli come ricompensa del compito di ricerca sul campo! https://t.co/CuF53X4io2 pic.twitter.com/0BJXQPq3DI — Pokémon GO Italia (@PokemonGOit) May 8, 2020

Da quello che sappiamo, nel corso dell’evento a tempo limitato, i Pokémon di Johto appariranno con maggiore frequenza allo stato selvatico e saranno disponibili nei Raid, mentre Chinchou, Yanma, Girafarig, Pineco, Dunsparce, Gligar, Shuckle, Skarmory e Phanpy si schiuderanno dalle Uova di 7 Km. Pikachu allo stato selvatico indosserà poi un cappello a tema Umbreon, sarà inoltre possibile incontrare una versione cromatica – o Shiny – di Dunsparce. I compiti di ricerca sul campo esclusivi dell’evento condurranno ad incontri coi Pokémon di Johto e, in conclusione, la cattura di Pokémon e i Raid daranno un doppio quantitativo di polvere di stelle. Augurandovi buona cattura, vi ricordiamo che sul web si vocifera che in Pokémon GO possa andare a fare il suo debutto l’originale Team Rocket.