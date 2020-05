Le 5 alternative per acquistare un Samsung Galaxy S10 con Vodafone a maggio

Ci sono diverse soluzioni che si possono prendere in esame in questo particolare momento storico per l’acquisto di un Samsung Galaxy S10. Al di là delle questioni riguardanti il suo sviluppo software, come abbiamo notato pochi giorni fa sul nostro magazine con un articolo dedicato, è importante oggi 9 maggio anche ad alcune promozioni. Mi riferisco non tanto a soluzioni che prevedono un unico pagamento, come quelle di Amazon, ma alle soluzioni proposte da Vodafone per il suo pagamento a rate.

Vodafone e le cinque offerte per il Samsung Galaxy S10 da 128 GB a rate

Nello specifico, questo mese la compagnia telefonica ci presenta cinque soluzioni da analizzare con grande attenzione, in riferimento alla versione dello smartphone che è stata commercializzata con 128 GB di memoria interna. Si parte ad esempio con il Samsung Galaxy S10 abbinato al piano Infinito Black Edition. In questo caso lo smartphone Android si potrà acquistare a 0 euro per 24 mesi, cui dovremo aggiungere 199,99 euro di anticipo, oltre a 700 euro di contributo in caso di recesso anticipato massimo.

La seconda strada ci conduce al piano Infinito e Infinito Gold Edition. Qui, infatti, avremo da affrontare un costo 14,99 euro per trenta mesi, ai quali dovremo aggiungere 99,99 euro di anticipo e 300 euro di contributo qualora ci dovesse essere il recesso anticipato. Occhio anche a Red Ultra e Red Smart nel caso in cui doveste essere interessati al Samsung Galaxy S10 128 GB. Qui, infatti, avremo un costo di 16,99 euro per 30 mesi con 99,99 euro di anticipo e 300 euro di contributo di recesso anticipato.

La quarta soluzione si concentra su Vodafone One Pro, Shake it Easy, Facile e Junior, con 19,99 euro per trenta mesi, cui aggiungere 99,99 euro di anticipo e 200 euro di contributo di recesso anticipato. Infine, con Con C’All, Special e Up acquisterete un Samsung Galaxy S10 da 128 GB spendendo 20,99 euro per trenta mesi, ai quali aggiungere 99,99 euro di anticipo e 200 euro di contributo di recesso anticipato. Che ne pensate?