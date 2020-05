Il Volo a Unicef Won’t Stop il 9 maggio: come seguire l’evento

Il Volo a Unicef Won’t Stop il 9 maggio, unici artisti italiani a prendere parte all’evento che sarà trasmesso in streaming a cominciare dalle 2, ora italiana, su www.unicefwontstop.org e www.youtube.com/unicefusa con Cher, P!NK, Sting, Rod Stewart, Pablo Alboran, Eurythmics, Matthew Morrison, Luke Islam, Morgan Freeman, Lucy Liu.

L’evento porterà la musica di Unicef Won’t Stop in tutto il mondo, tra Cina, Congo, Danimarca, Italia, Giordania, Messico e Stati Uniti D’America, con l’intervento degli ambasciatori Unicef che spiegheranno quali siano gli sforzi per la lotta al Covid-19 che, in pochi mesi, ha coinvolto tutto il Pianeta e, in particolare, l’Italia.

Il Volo ha festeggiato 11 anni di carriera

I tre artisti de Il Volo, ormai amati in tutto il mondo, hanno appena festeggiato i primi 11 anni di carriera, con la prima canzone cantata in trio il 25 aprile 2009. Il decennale di carriera è già stato festeggiato, nel 2019, con un tour che li ha portati in giro per il mondo e anche in Giappone. La tournée legata all’album Musica ha toccato anche l’Italia, con una serie di concerti che hanno tenuto in alcune delle maggiori location italiane, tra le quali non poteva mancare l’Arena di Verona ma anche il Teatro Antico di Taormina.

I primi 10 anni di carriera sono transitati anche per il palco del Festival di Sanremo 2019 attraverso il brano Musica Che Resta, scritto – tra gli altri – anche da Gianna Nannini. Il Volo ha conquistato il terzo posto, dopo che nel 2015 – al debutto – avevano trionfato con il brano Grande Amore.

Il 10 maggio saranno tra i protagonisti anche di Made In: Casa, con una diretta streaming che sarà disponibile in tutto il mondo sui social di Made In Latino e sul sito ufficiale www.desdecasaconmusica.com. Nei giorni scorsi, Il Volo ha partecipato al più grande festival latino in streaming, Altisimo Live, al quale ha preso parte anche Laura Pausini.