Il finale di Supergirl 4 e Legends of Tomorrow 4 rovinerà tutto a Kara e Nate tra sacrifici e rivelazioni: anticipazioni 9 e 16 maggio

Il finale di Supergirl 4 e Legends of Tomorrow 4 spazzerà via da Italia1 questa lunga cavalcata insieme agli eroi dell’Arrowverse che torneranno il prossimo anno con le nuove stagioni in chiaro, o almeno si spera. I nostri eroi sono ormai vicini alla svolta che sia essa negativa o positiva per lasciare i fan con il fiato sospeso fino a quando non ci sarà modo di vedere i nuovi episodi.

Il finale di Supergirl 4 e Legends of Tomorrow 4 è previsto per sabato prossimo, 16 maggio, quando ad andare in onda saranno ben quattro episodi, due per serie, tra rivelazioni e sacrifici che rovineranno i piani di Kara da una parte e di Nate dall’altra. Prima di capire cosa succederà negli ultimi episodi, cerchiamo di capire cosa succederà oggi quando le due serie andranno in onda, a partire dalle 14.00, su Italia1.

Ad aprire le danze sarà Legends of Tomorrow 4 in onda con gli episodi 13 e 14 dal titolo “L’uovo MacGuffin” e “Destinazione inferno” in cui Sara, nel tentativo di far mettere insieme Zari e Nate, li invia in missione nella New York del 1933 a cercare un fuggitivo. Qui in realttà avranno a che fare con un uovo misterioso trovato da un archeologo, cercato anche dai nazisti. Ray, intanto scopre di essere posseduto in parte da Neron, il quale tenta di uccidere prima Nora, poi Gary e, infine, Nate e così per salvare quest’ultimo si concederà completamente a lui.

Nel secondo episodio, il demone ha ormai preso stabile dimora nel corpo di Ray Palmer che usa come suo contenitore e Constantine, nel tentativo di combatterlo, viene trascinato indietro nel tempo fino all’Era Glaciale. Le Leggende lo raggiungono a bordo della Waverider e Rory, cogliendo un’esitazione di Sara che teme di colpire Ray, ordina a Gideon di fare fuoco sul demone.

A seguire, prenderà il via Supergirl 4 con gli episodi 19 e 20 dal titolo “American dreamer” e “Cloni e tradimenti” in cui National City è nelle mani della nuova eroina Dreamer mentre Supergirl ha deciso di prendersi una pausa per cercare di riabilitare il suo nome. Ben Lockwood riprende la sua crociata contro gli alieni nei panni di Agente Libertà grazie all’istituzionalizzazione del suo ruolo approvata dal Presidente Baker. Kelly e Brainy lavorano insieme per trovare la causa scatenante dello stress post-traumatico di James e capiscono che i suoi attacchi di panico, correlati alla morte del padre e non a Lex, non fanno che rafforzare i suoi nuovi poteri, che si rivelano essere identici a quelli kryptoniani.

Infine, James sperimenta i suoi nuovi poteri nella Fortezza della Solitudine mentre l’agenzia di adozioni chiama Alex per informarla che una ragazza, già in travaglio, ha scelto il suo nome e lei ha solo dodici ore per decidere se vuole adottare o meno il bambino. Nel frattempo Kara e Lena si recano in Kaznia per cercare informazioni su Lex e vengono a conoscenza di Red Daughter e del suo ruolo nell’invasione dell’America.

Supergirl 4 e Legends of Tomottow 4 torneranno sabato 16 maggio con gli ultimi 4 episodi in cui Zari e Charlie decidono di lavorare fianco a fianco per cercare di scoprire che cosa sta tramando il demone Neron mentre Constantine chiede udienza al Triumvirato, il potere supremo dell’inferno rappresentato da Satana, per contrastare per loro conto la sua ambiziosa ascesa. In cambio gli viene data la possibilità di scegliere quale anima salvare dall’inferno: quella di Ray Palmer o quella di Astra Logue? Alla fine sembra che toccherà a Nate fare qualcosa per salvare Ray, fino a dove si spingerà?

Dall’altra lato c’è Kara alle prese con il fatto che Lex conosce la sua identità e che presto anche Lena potrebbe scoprirlo proprio per via del villain. Intanto, J’onn, Nia e Brainy, con uno stratagemma, si introducono in una base governativa. Sono alla ricerca del luogo dove sono stati deportati gli alieni, ma vengono catturati e Brainy viene torturato e involontariamente riprogrammato, rendendolo insensibile come i suoi antenati. Luthor, che controlla il Presidente, viene nominato nuovo Segretario degli Affari Alieni al posto di Lockwood e invita la sorella Lena e la madre nello Studio Ovale per rivelare loro il suo vero piano.