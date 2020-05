Diodato vince il David di Donatello per Che Vita Meravigliosa come Miglior Canzone Originale

Diodato vince il David di Donatello per Che Vita Meravigliosa, aggiudicandosi il premio come Miglior Canzone Originale.

Un anno fortunato, il 2020, per il cantautore pugliese già vincitore della 69esima edizione del Festival Della Canzone Italiana di Sanremo con l’inedito Fai Rumore. Dopo la nomination a febbraio, nella tornata di premiazioni trasmessa ieri sera, 8 maggio, su Rai 1, Diodato è stato premiato come Miglior Canzone Originale.

Gli altri concorrenti

Che Vita Meravigliosa di Diodato, infatti, fa parte della colonna sonora del film La Dea Fortuna di Ferzan Özpetek ed è riuscito a farsi strada vincendo sulla colonna sonora di Suspiria di Luca Guadagnino firmata da Thom Yorke dei Radiohead, Un Errore Di Distrazione di Brunori Sas per il film L’Ospite di Duccio Chiarini, Festa di Antonio Aiello per Bangla di Phaim Bhuiyan e Rione Sanità di Ralph P per il film Il Sindaco Del Rione Sanità di Mario Martone.

La parole sui social

In un lungo post pubblicato sui social Antonio Diodato ha espresso la sua gioia e la sua gratitudine in primo luogo per il regista Ferzan Özpetek, che ha ringraziato per avergli dato la possibilità di inserire la sua musica nel suo lungometraggio. Non sono mancate le parole per la sua famiglia e per gli altri concorrenti: “Era già un onore stare in questa cinquina”.

In conclusione del suo messaggio, Antonio Diodato non è mancato nel rivolgere parole di speranza e coraggio a questo contesto storico dominato dalla paura del COVID-19 e dalle restrizioni in termini di distanziamento sociale:

“Questa drammatica situazione deve trasformarsi nella grande rivoluzione civile e sociale che aspettiamo da anni”.

Il cantautore, inoltre, il 16 maggio parteciperà all’evento Europe Shine A Light che sostituisce l’Eurovision Song Contest 2020 al quale avrebbe partecipato per diritto essendo il vincitore di Sanremo.

Con Che Vita Meravigliosa Diodato vince il David di Donatello e dimostra il peso di un duro lavoro e l’importanza di una passione, che a questo giro vede unire i suoi due mondi preferiti: il cinema e la musica.