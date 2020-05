Cancellati i concerti dei Rammstein negli stadi europei per il COVID, salta la data di Torino: info sui biglietti in prevendita

I concerti dei Rammstein negli stadi europei sono stati cancellati per via delle restrizioni governative emanate per contrastare la pandemia del Coronavirus. L’estate scorsa, inoltre, la band di Til Lindemann aveva annunciato anche una data a Torino programmata per il 13 luglio allo Stadio Olimpico “Grande Torino”.

I Rammstein hanno annunciato l’annullamento delle date europee con una nota pubblicata sui social. Nel comunicato leggiamo: “Stiamo attualmente verificando se è possibile riprogrammare le date e comunicheremo eventuali aggiornamenti il ​​prima possibile”.

La band di Sonne fa inoltre sapere che tutti i biglietti acquistati resteranno validi, dunque è consigliato conservare il ticket fino a nuova comunicazione.

Nel 2019 i Rammstein hanno fatto in tempo a portare a termine il tour negli stadi statunitensi fino all’autunno per poi attendere di partire con i concerti per gli stadi europei. Sempre nel 2019 la band tedesca ha lanciato il nuovo disco, omonimo, a 10 anni di distanza da Liebe Ist Für Alle Da.

Rammstein (2019) è stato anticipato dal singolo Deutschland, una novità iniziata col botto dal momento che la band aveva pubblicato un teaser che aveva fatto infuriare la comunità ebraica per i riferimenti alla Shoah. In realtà nel video di Deutschland, uscito pochi giorni dopo, i Rammstein ripercorrevano gli eventi più importanti della storia della Germania, senza escludere gli orrori dei campi di concentramento.

Deutschland era stato seguito da Radio e Ausländer, rispettivamente sul tema della censura e del turismo sessuale. I contenuti, i testi, i video e i concerti dei Rammstein sono sempre uno spettacolo in cui ogni lato oscuro dell’animo umano viene portato all’estremo.

Un’impronta, quella macabra e grottesca, che Till Lindemann mantiene anche nella sua carriera solista come dimostra il video di Knebel, un singolo estratto dalla seconda opera che Lindemann ha pubblicato nel progetto che condivide con Peter Tägtgren (Hypocrisy, Pain).

Per le nuove date dei concerti dei Rammstein negli stadi europei, dunque, bisognerà attendere una nuova comunicazione.