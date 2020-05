Audio e traduzione di False Prophet di Bob Dylan, un epico blues che anticipa il nuovo album

Con False Prophet di Bob Dylan si chiude la trilogia misteriosa di singoli che il cantautore di Duluth ci ha regalato in questi tristi giorni di distanziamento sociale. Ci pareva strano, in effetti, che Dylan non ci sorprendesse ancora, e non a caso stiamo parlando di un premio Nobel al quale nel 2016 è stata riconosciuta l’importanza della sua arte nella tradizione americana.

Dopo l’enciclopedica Murder Most Foul e la saggia e intimista I Contain Multitudes, False Prophet di Bob Dylan si discosta dalle precedenti nel tono e nello stile: il brano è un blues d’altri tempi, ha chitarre distorte e liriche che apparentemente sconfinano nell’autocelebrazione, ma ciò che leggiamo è una poesia dell’individuo, dell’uomo che ha affrontato primavere difficili: “Ho scalato montagne di spade a piedi nudi” ma che ora può insegnarci qualcosa: “Apri la bocca, la riempirò d’oro”.

C’era da aspettarsi, in fondo, che Murder Most Foul non fosse un brano inedito a sorpresa maturato nella noia e nell’angoscia dell’isolamento domestico. La ballata recitativa per John Fitzgerald Kennedy è stato il biglietto da visita per il nuovo album di inediti di Bob Dylan.

Con il lancio di False Prophet, infatti, il poeta ha annunciato l’uscita di Rough And Rowdy Ways prevista per il 19 giugno. Lo ha fatto, ancora una volta, nel suo stile: False Prophet di Bob Dylan è accompagnata da quell’artwork che ricorda The Shadow, un personaggio coniato da Walter B. Gibson che incantò i programmi radiofonici con le sue storie pulp in onda tra gli anni ’30 e ’40.

Rough And Rowdy Ways uscirà in doppio CD, doppio vinile e sui digital store, con uno dei volumi esclusivamente dedicati a Murder Most Foul. La tracklist comprenderà 10 brani. L’album arriva a 8 anni di distanza da Tempest (2012), ultimo album di inediti di Bob Dylan dopo il quale erano usciti tre album di cover: Shadows In The Night (2015), Fallen Angels (2016) e Triplicate (2017).

“Another day that don’t end

Another ship goin’ out

Another day of anger, bitterness, and doubt

I know how it happened

I saw it begin

I opened my heart to the world and the world came in

Hello Mary Lou

Hello Miss Pearl

My fleet-footed guides from the underworld

No stars in the sky shine brighter than you

You girls mean business and I do too

Well I’m the enemy of treason

Enemy of strife

Enemy of the unlived meaningless life

I ain’t no false prophet

I just know what I know

I go where only the lonely can go

I’m first among equals

Second to none

Last of the best

You can bury the rest

Bury ‘em naked with their silver and gold

Put them six feet under and pray for their souls

What are you lookin’ at

There’s nothing to see

Just a cool breeze that’s encircling me

Let’s go for a walk in the garden

So far and so wide

We can sit in the shade by the fountain-side

I search the world over

For the Holy Grail

I sing songs of love

I sing songs of betrayal

Don’t care what I drink

Don’t care what I eat

I climbed the mountains of swords on my bare feet

You don’t know me darlin’

You never would guess

I’m nothing like my ghostly appearance would suggest

I ain’t no false prophet

I just said what I said

I’m just here to bring vengeance on somebody’s head

Put out your hand

There’s nothing to hold

Open your mouth

I’ll stuff it with gold

Oh you poor devil look up if you will

The city of God is there on the hill

Hello stranger

A long goodbye

You ruled the land

But so do I

You lost your mule

You got a poison brain

I’ll marry you to a ball and chain

You know darlin’

The kind of life that I live

When your smile meets my smile something’s got to give

I ain’t no false prophet

No I’m nobody’s bride

Can’t remember when I was born

And I forgot when I died”