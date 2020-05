Xbox Series X: Inside Xbox delude i fan, e Microsoft si scusa

Ieri è stato un giorno particolarmente importante per Xbox Series X. Dopo aver svelato le caratteristiche hardware e il design definitivo della sua console di prossima generazione, il 7 maggio Microsoft ha infatti deciso di alzare il sipario sui primi giochi next-gen e cross-gen in sviluppo, in particolare focalizzandosi su quelli di terze parti. Il tutto grazie ad un appuntamento speciale del format Inside Xbox, che come Nintendo Direct e State of Play aggiorna gli utenti sulle novità in uscita sulle piattaforme da gioco del colosso di Redmond.

Abbiamo così potuto goderci diverse anticipazioni – e World Premiere – di 13 diversi titoli di Xbox Series X, compreso un nuovo trailer di Assassin’s Creed Valhalla, ultima incarnazione della celebre saga di Ubisoft, che ci porterà questa volta ad interpretare un condottiero vichingo nel corso delle invasioni in Inghilterra da parte delle genti norrene. Tutto entusiasmante dunque? Non proprio, considerando che il filmato dell’evento dedicato ad Xbox Series X pubblicato su YouTube è stato bombardato di “non mi piace”. I pollici verso sono imputabili alle promesse disattese da Microsoft, che nei giorni precedenti aveva parlato di sneak peek in esclusiva, trailer e soprattutto sequenze di gameplay next-gen. Con un Inside Xbox che, per quanto prima finestra sul futuro, si è dimostrato piuttosto povero di gameplay, le polemiche non hanno tardato ad arrivare.

Had we not said anything & just shown May Inside Xbox show like we did last month, I suspect reactions might have been different. Clearly we set some wrong expectations & that’s on us. We appreciate all the feedback & can assure you we will take it all in & learn as a team. 🙏🏻💚 — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) May 8, 2020

Sulla questione si è così visto costretto ad intervenire Aaron Greenberg di Microsoft sulle pagine di Twitter:

Immagino che le reazioni sarebbero state diverse se ci fossimo limitati a trasmettere lo show senza dire nulla come abbiamo fatto il mese scorso. Abbiamo alimentato delle aspettative sbagliate ed è colpa nostra, ci scusiamo. Apprezziamo i vostri feedback e vi assicuro che li terremo in considerazione per il futuro.

Parole asciutte e senza fronzoli, che dimostrano l’attenzione della “grande M” per i suoi affezionati. Voi invece cosa ne pensate? Vi aspettavate di più dall’ultimo Inside Xbox oppure vi ritenete soddisfatti?