Video trailer di The 100 7, l’ultima stagione chiude un cerchio e si torna dove tutto ha inizio

La CW ha divulgato il trailer ufficiale di The 100 7, l’ultima stagione dello show distopico che concluderà la sua corsa il prossimo 20 maggio. Dopo aver diramato un brevissimo promo, sappiamo che la storia ripartirà dagli eventi della scorsa stagione.

Bellamy è in lacrime e crede di aver perso per sempre sua sorella Octavia; lei, a sua insaputa, è ancora viva e si trova in quello che sembra l’interno dell’Anomalia. A giudicare dalle nuove immagini del trailer, Bellamy non è l’unico addolorato per la perdita di un suo familiare. Anche Clarke piange la morte di sua madre Abby, avvenuta nella scorsa stagione con un sorprendente colpo di scena.

Il trailer appare, come da tradizione, confusionario. Non sappiamo con esattezza cosa accadrà in The 100 7, ma una cosa è certa: il caos regna sovrano a Sanctum, il nuovo pianeta in cui si sono insediati i nostri protagonisti dopo la distruzione della Terra. “Pensavo che combattere fosse ciò che facciamo. Ora ho paura che combattere è ciò che siamo”, dichiara Clarke in lacrime a Gaia in una sequenza del trailer. L’unica minaccia non sarà rappresentata solo dalla misteriosa Anomalia, ma anche da Russell che si scontrerà più volte con la nostra protagonista.

Nella settima stagione dovremo forse aspettarci dei viaggi nel tempo? Essendo l’ultimo ciclo di episodi, c’è di sicuro un rimando all’inizio della serie. Come recita il video, 132 anni fa, Clarke e altre 99 persone vennero inviate sulla Terra con una missione: ricolonizzare il pianeta dopo una guerra nucleare che l’ha decimato.

Di seguito il trailer di The 100 7:

Nella giornata di ieri, la CW aveva rilasciato un primo promo e vi avevamo fornito alcuni dettagli sulla trama dell’ultima stagione. Al centro della trama, Clarke e i suoi amici che dovranno unire le proprie forze per ricostruire Sanctum. Altrove, dai boschi si ergono nuove minacce.

Nel cast principale ritroveremo Eliza Taylor nei panni di Clarke Griffin; al suo fianco ci sarà Bob Morley nel ruolo di Bellamy Blake; Marie Avgeropoulus interpreta Octavia Blake; Lindsey Morgan è Raven Reyes; Richard Harmon è John Murphy; Tasya Teles interpreta Echo; Shannon Kook è Jordan.

Entrano a far parte del cast fisso: JR Bourne, che dalla passata stagione torna a vestire i panni di Russell; Chuku Modu è Gabriel; Shelby Flannery è la versione adulta di Hope. Curiosamente non vi è il nome di Lola Flanery, che presta il volto a Madi.

The 100 7 farà inoltre da traino all’annunciato potenziale spin-off della serie tv. L’episodio intitolato Anaconda servirà come backdoor pilot per introdurre nuovi personaggi legati al franchise dello show post-apocalittico. Se tale episodio riceverà un buon riscontro tra il pubblico e riuscirà a convincere i vertici della CW, lo spin-off potrà essere ordinato con una stagione completa. In caso contrario, The 100 si concluderà senza nessun sequel.