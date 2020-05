Video e traduzione di Oh Yeah dei Green Day, un campionamento di Joan Jett il cui ricavato va in beneficenza

Oh Yeah dei Green Day è un brano leggermente diverso dallo stile della band di Billie Joe Armstrong. La canzone, infatti, è stata realizzata da un campionamento di un singolo di Joan Jett And The Blackhearts che a sua volta era una cover del brano Do You Wanna Touch Me di Gary Glitter. Il risultato non è la classica canzone punk rock, ma un distillato di rock in salsa pop.

Oh Yeah dei Green Day è tratta dall’ultimo album Father Of All… uscito a febbraio e riprende la melodia di un brano contenuto nel disco Bad Reputation (1981) di Joan Jett And The Blackhearts, cover di una hit che Gary Glitter pubblicò nel 1973.

Proprio perché si tratta di un brano originariamente scritto da Gary Glitter i Green Day hanno deciso di devolvere i diritti d’autore alla International Justice Mission e al Rape, Abuse and Incest National Network, associazioni che si occupano di violenza e abusi sessuali.

Gary Glitter nel 2015 è stato condannato a 16 anni di reclusione per aver abusato sessualmente di tre ragazzine tra il 1975 e il 1980. La band di Billie Joe Armstrong ha dunque spiegato: “Uno degli autori è uno str**zo totale, quindi doneremo i nostri diritti d’autore”.

Di Gary Glitter si parlò anche in merito al film Joker di Todd Phillips, nella cui colonna sonora era presente anche il suo brano Rock And Roll Part 2. Aveva fatto discutere la scelta di cedere le royalties della canzone a Glitter, che si trovava già in carcere.

Tuttavia la Snapper Music spense le polemiche: prima dell’arresto l’artista aveva ceduto tutti i diritti all’etichetta, dunque dall’utilizzo del suo brano nel film non avrebbe preso un centesimo.

Oh Yeah dei Green Day è da oggi, 8 maggio 2020, in rotazione radiofonica. Di seguito il testo, la traduzione e il video ufficiale.

“I’m in a crowd full of angels and demons

I’m looking out for the jingoes and heathens

Nobody move and nobody gonna get hurt

Reach for the sky with your face in the dirt

Everybody is a star

Got my money and I’m feeling kinda low

Everybody got a scar

Ain’t it funny how we’re running out of hope?

Yeah oh yeah oh yeah

Yeah oh yeah oh yeah

I got blood on my hands in my pockets

That’s what you get turning bullets into rockets

I am a kid of a bad education

The shooting star of lowered expectation

Everybody is a star

Got my money and I’m feeling kinda low

Everybody got a scar

Ain’t it funny how we’re running out of hope?

Yeah oh yeah oh yeah Yeah oh yeah oh yeah

I’m just a face in the crowd of spectators

To the sound of the voice of a traitor

Dirty looks and I’m looking for a payback

Burning books in a bulletproof backpack

Everybody is a star

Got my money and I’m feeling kinda low

Everybody got a scar

Ain’t it funny how we’re running out of hope?”