TOTSSF La Liga in FIFA Ultimate Team in arrivo oggi 8 maggio, le indiscrezioni

La tornata finale di FIFA Ultimate Team è ufficialmente partita da ormai due settimane. Con l’arrivo nella modalità di FIFA 20 dei TOTSSF, i Team of the Season So Far, è cominciato l’ultimo ciclo ludico della stagione. Le nuove carte sfoderate da Electronic Arts saranno infatti quelle che mirano a celebrare le prestazioni degli atleti che si sono contraddistinti durante l’annata calcistica. E saranno sostanzialmente imbattibili anche dagli eventuali Team of the Week di una potenziale ripresa del campionato.

Dopo i Most Consistent votati dalla community e la Premier League – oltre a quelli dei campionati EFL e Arabia Saudita – è il turno oggi de La Liga. Il campionato spagnolo grande protagonista da oggi e per un’intera settimana. Cosa ci aspetta?

FIFA Ultimate Team e TOTSSF La Liga, cosa c’è da sapere

Come di consueto, l’appuntamento con le novità in FIFA Ultimate Team, per quanto concerne i TOTSSF, è fissato per le 19.00 di oggi. A partire da quel momento i pacchetti presenti all’interno dello store del gioco potranno vedere la possibilità di includere al loro interno le speciali carte dedicate alla Liga. Numerose le voci che circolano nell’ambiente, con le previsioni che non mancano di certo. C’è da dire che allo stato attuale le “certezze” sono soltanto tre, vale a dire le carte “spoilerate” da Electronic Arts nella schermata d’apertura di FIFA Ultimate Team.

Si tratta di un calciatore francese skillato in dribbling e tiro (Griezmann o Benzema?), di un velocista robusto (95 velocità e 93 fisico, sei tu Bale?) e un ultimo atleta mediamente veloce, con tantissimi passaggi e dribbling (De Jong o Modric?).

Questa è chiaramente solo la punta dell’iceberg, con Messi che immancabilmente rappresenterà la ciliegina sulla torta. Come di consueto, non mancheranno SBC a tema e Obbiettivi da completare per ottenere interessantissime aggiunte al proprio team.

Tutti sintonizzati dunque su FIFA Ultimate Team a partire dalle 19.00 di stasera, 8 maggio, per scoprire tutte le novità orchestrate da Electronic Arts.