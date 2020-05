The Rookie 2 e Blue Bloods 9 tra un nuovo agente per Nolan e la vendetta di Eddie, trame episodi 8 e 15 maggio

Nuovo appuntamento con il crime di Rai2 in prima visione assoluta. Stasera, venerdì 8 maggio, andrà in onda un episodio inedito di The Rookie 2 e Blue Bloods 9. Nel poliziesco con protagonista Nathan Fillion debutta l’agente Nyla Harper, interpretata da Mekia Cox, tra le new entry nel cast. La messa in onda degli episodi di The Rookie 2 proseguirà su Rai2 in versione doppiata almeno fino al 29 maggio 2020.

Si parte con l’episodio 2×04 di The Rookie dal titolo Guerrieri e Guardiani, di cui vi riportiamo la sinossi:

L’agente Nolan inizia la giornata in modo sconcertante quando viene affiancato al suo nuovo agente di addestramento, Nyla Harper, che ha un modo tutto suo per approcciarsi al lavoro della polizia, dopo un passato come detective sotto copertura. Nel frattempo, Bradford fa fatica a pensare a un regalo di compleanno appropriato per Rachel, e Lopez si ritrova alle prese con un caso molto personale.

La serata si conclude con l’episodio di 9×10 di Blue Bloods intitolato Questioni di Principio. Ecco la sinossi:

Quando emerge un video di agenti che partecipano a un chiaro caso di intrappolamento, Frank si concentra sulla ricerca del poliziotto che ha fatto trapelare il contenuto. Inoltre, Eddie si vendica contro un collega che ha fatto uno scherzo a Jamie; Danny e Baez indagano sull’omicidio di uno scrittore scandalistico che ha lavorato nella scena hip-hop; ed Erin consegna un caso di alto profilo a una giovane ADA sotto la sua guida.

The Rookie 2 e Blue Bloods 9 tornano su Rai2 venerdì 15 maggio, rispettivamente con gli episodi 2×05 e 9×11. Nel primo, dal titolo L’informatore, come parte della loro seconda fase di allenamento, alle reclute viene chiesto di crearsi i loro primi informatori confidenziali. L’agente Nolan scopre ben presto che non ci sono due informatori uguali e cerca di trovare un compromesso per riuscite nel suo nuovo compito. Nel frattempo, la madre dell’agente Chen complica la sua vita quando viene a stare da lei. A seguire, l’episodio di Blue Bloods intitolato Interferenza. Frank si chiede se un incontro con una comunità di attivisti sia stato un incidente oppure un piano ben orchestrato; Jamie si sforza di fare a meno dell’aiuto di Frank per prendere alcune decisioni; Erin aiuta Anthony a proteggere sua figlia e la sua ex moglie da un pericolo paziente psichiatrico.

Nel cast di The Rookie 2, Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones interpreta il sergente Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Melissa O’Neil è Lucy Chen; e Eric Winter interpreta Tim Bradford. Guest star dell’episodio, Brent Huff nel ruolo dell’agente Smitty; Harold Perrineau è Pablo Armstrong, e Ali Larter interpreta la dottoressa Grace Sawyer.

Nel cast di Blue Bloods 9, Tom Selleck (Frank Reagan), Donnie Wahlberg (Danny Reagan), Bridget Moynahan (Erin Reagan), Will Estes (Jamie Reagan), Len Cariou (Henry Reagan), Marisa Ramirez (Det. Maria Baez), Sami Gayle (Nicky Reagan-Boyle), e Vanessa Ray (Officer Eddie Janko).

L’appuntamento con The Rookie 2 e Blue Bloods 9 è per stasera a partire dalle 22:10, dopo l’episodio in prima tv di NCIS 17.