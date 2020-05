Scaletta del concerto di David Gilmour a Pompei in streaming l’8 maggio: come seguire l’evento

Il concerto di David Gilmour sarà trasmesso in chiaro su YouTube. L’evento è previsto sul canale YouTube del chitarrista dei Pink Floyd, a cominciare dalle ore 18 dell’8 maggio. La registrazione è quella dei due concerti che ha tenuto nel 2016 a Pompei, dove 45 anni prima aveva suonato il gruppo al completo.

Lo spettacolo fa parte del tour a supporto dell’ultimo album da solista, Rattle That Lock, che ha avviato nel 2015 e che ha raggiunto l’Italia nel 2016 per il live nella storica location che aveva già ospitato la band britannica in un’altra occasione.

Le registrazioni dell’evento in chiaro su YouTube sono state riversate in un album dal vivo che è stato rilasciato nel 2017 e che ora, l’artista, ha deciso di renderlo gratuito e libero sul suo canale ufficiale.

La musica di David Gilmour continua nonostante il lockdown, anche se in maniera particolarmente bizzarra. L’ex chitarrista dei Pink Floyd ha suonato nel salone di casa sua con un pulcino in testa, che nei minuti precedenti si era aggirato sul tavolo di fronte a lui e che, infine, ha deciso di rendere il suo compagno di diretta sotto lo sguardo divertito di sua moglie Polly e del figlio adottivo Charlie.

Il concerto di David Gilmour a Pompei sarà trasmesso sul canale YouTube dell’artista. In questi giorni, sono stati 4 i concerti dei Pink Floyd a essere trasmessi. Era quindi il momento di un concerto da solista dello storico chitarrista e giudicato come primo rivale di Roger Waters, che è stato in Italia nel 2018.

5 A.M.

Rattle That Lock

Faces of Stone

What Do You Want from Me

The Blue

The Great Gig In the Sky

A Boat Lies Waiting

Wish You Were Here

Money

In Any Tongue

High Hopes

One of These Days

Shine On You Crazy Diamond

Fat Old Sun

Coming Back to Life

On an Island

Today

Sorrow

Run Like Hell

Time / Breathe (Reprise)

Comfortably Numb

Beauty