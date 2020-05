Ritorna la bufala della figlia di Fornero in pensione a 39 anni

Torna prepotente come non mai, soprattutto sui social, la storia della figlia di Fornero in pensione a soli 39 anni. Si tratta a conti fatti di una fake news che circola da mesi e che accentua il malessere di tanti italiani, i quali hanno la sensazione di non essere supportati nel modo giusto dallo Stato in questo particolare momento storico. Per farvela breve, il focus delle notizie false si sta spostando rapidamente da questioni mediche, come notato poche settimane fa sul nostro magazine, ad altre di natura socioeconomica.

Dove nasce la bufala della figlia di Fornero in pensione a soli 39 anni

Basta fare un giro in rete per scoprire che non ci siano fonti attendibili dietro l’annuncio della figlia di Fornero in pensione a 39 anni. Una buona ricostruzione sull’accaduto arriva direttamente dal sito Pagella Politica, che ha provato a scavare nella bufala in questione scoprendo fatti importanti. Ad esempio, la prima apparizione della fake news tornata attuale oggi 8 maggio risale addirittura al 2015, grazie ad un articolo apparso sul sito “Corriere della Pera“. Nome ironico, per un blog che ammette di diffondere notizie non vere.

Insomma, siamo al cospetto di troll, che prendono in giro gli utenti, ma a quanto pare anche altre testate, se pensiamo al fatto che l’annuncio sulla figlia di Fornero in pensione a 39 anni sia stato ripreso anche da siti di altra natura. Lo hanno fatto pertanto in modo inconsapevole, ma resta uno scivolone che anno dopo anno alimenta disinformazione sull’argomento. E, con essa, anche la sensazione che in Italia ci siano troppi privilegiati, mentre in molti devono fare i conti con la crisi generata dalla pandemia da Coronavirus.

Staremo a vedere se dalla diretta interessata arriveranno prese di posizione in merito, ma nel frattempo occorre ricordare a tutti che la storia della figlia di Fornero in pensione a 39 anni sia in tutto e per tutto una bufala.