Presunte specifiche Huawei P30 Pro New Edition: differenze con P30 Pro

Pensavate ad uno scherzo, ma la realtà delle cose continuano a raccontarci sia in programma a partire dal 15 maggio il Huawei P30 Pro New Edition con Google Mobile Services inclusi in luogo dei Huawei Mobile Services. Morivamo dalla voglia di fornirvi anche le presunte specifiche tecniche di questo dispositivo, che ‘gsmarena.com‘ ha raccolto in un database suscettibile di modifiche successive.

Il telefono dovrebbe includere uno schermo OLED FullView da 6.47 pollici con risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel a 398ppi), ed essere mosso dal processore Kirin 980, con 8/12GB di RAM e 256/512GB di memoria interna. La fotocamera posteriore del Huawei P30 Pro New Edition includerà un sensore principale da 40MP (apertura f/1.6), un grandangolare da 20MP (apertura f/2.2), un teleobiettivo da 8MP (apertura f/3.4 con zoom ibrido 10x) ed un sensore ToF per la raccolta dei dati relativi alla profondità di campo. La fotocamera frontale, invece, sarà singola da 32MP (apertura f/2.0 e supporto HDR+).

Passiamo adesso alla batteria, che si dice avrà una capacità di 4200mAh con supporto alla ricarica rapida SuperCharge 40W (wireless e inversa). Le connettività supportate dal Huawei P30 Pro New Edition saranno le seguenti: dual SIM, 4G LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB-C 3.1, NFC e GPS. Il telefono godrà della certificazione IP68. Le dimensioni generali dovrebbero corrispondere a 158 x 73,4 x 8,41 mm (peso di 192 gr.), e sistema operativo Android 9.0 con EMUI 9.1. Le differenze rispetto al modello originale riguarderebbero soprattutto RAM (spinta fino a 12GB)m e storage (taglio da 512GB), non potendo il produttore cinese stravolgere troppo il prodotto per attenersi agli standard pre ban, e quindi conservare i Google Mobile Services. Tra qualche giorno scopriremo se le modifiche apportate si limiteranno a queste appena descritte, e soprattutto il prezzo di vendita cui verrà proposto il Huawei P30 Pro New Edition.