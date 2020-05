Possibili problemi Spotify: perché l’app non funziona, crash immediato

Sembrano sussistere problemi Spotify in questi giorni per quanto riguarda l’apertura dell’applicazione mobile, che tende a crashare (aprirsi, ma poi chiudersi immediatamente) non appena viene lanciata. Nonostante gli utenti che stanno sperimentando il disturbo abbiano provato a disinstallarla e reinstallarla, come anche a spegnere per poi riaccendere il proprio dispositivo, non c’è verso di farla partire nel modo corretto.

I problemi Spotify che continuano a molestare gli utenti potrebbero anche non dipendere direttamente al servizio di streaming musicale, ed essere frutto di un conflitto software relativo all’aggiornamento del Software Development Kit, meglio conosciuto come SDK, di Facebook (cosa che spiegherebbe il perché lo stesso disturbo riguardi anche altre applicazioni). Il provider non è l’unica piattaforma a non funzionare bene: lo stesso è accaduto, a partire dalla giornata di ieri 7 maggio, anche per altre applicazioni, come nel caso di TikTok (il social video che si è involato in questi giorni di quarantena, acquisendo sempre più notorietà, soprattutto tra i più giovani) e Waze (l’apprezzato strumento di navigazione, nonché tra i maggiori concorrenti di Google Maps), risultate impossibili da aprire per via dei crash insistiti.

L’errore, alla base dei problemi Spotify di oggi 8 maggio, si presenterebbe per tutte le applicazioni per cui si è scelto di effettuare il login tramite Facebook (accesso istantaneo alle varie piattaforme senza avere bisogno di creare nuovi account per ogni servizio, utilizzato da molti utenti per evitarsi tale scocciatura). A questo punto non bisognerà che aspettare venga risolto l’intoppo a livello del Software Development Kit di Facebook, quasi certamente identificato come la causa dei disturbi relativi all’app di Spotify e di altri servizi quali TikTok e Waze. Speriamo di essere risultati abbastanza chiari, invitandovi ad interagire con noi attraverso il box dei commenti in basso in caso di domande.