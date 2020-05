Pokémon GO abbraccerà presto il Team Rocket? Le indiscrezioni dal datamine

Passano gli anni, ma Pokémon GO resta ancora oggi una delle app per smartphone più giocate e apprezzate. Merito chiaramente soprattutto della potenza intrinseca del brand, capace di calamitare su di sé le attenzioni di un pubblico assai vasto. Sin dai suoi esordi, datati 2016, il gioco ha cavalcato costantemente la cresta dell’onda. Ed è riuscito da subito a stuzzicare le ambizioni ludiche della propria community di riferimento, complice la giusta miscela di collezionismo e competitività. Il successo era nell’aria, anche se riuscire a mantenersi costantemente ai vertici delle classifiche non è impresa da poco. Occorre duro lavoro, che i ragazzi di Niantic non mancano mai di portare a compimento. Vietato rallentare, e allora via verso quelli che sembrano essere le novità sicure pronte a esordire nell’app.

In Pokémon GO è l’ora dei “cattivi”?

L’arrivo in Pokémon GO di qualche tempo fa del Team Rocket ha sostanzialmente dato agli utenti un vero e proprio avversario/antagonista con cui confrontarsi. Una scelta che di fatto rappresenta un tributo ai fan, che hanno avuto già modo di “odiare” questa società nel corso delle puntate dell’anime. Ebbene, nonostante le vicissitudini vissute finora, i combattimenti contro il Team Rocket ha visto però due grandi assenti: Jessie e James. Il dinamico duo protagonista della serie animata non è stato finora incluso in Pokémon GO. Una situazione che però parrebbe destinata a cambiare in poco tempo, visti i recenti datamine.

Stando infatti alle analisi trapelate in rete, parrebbe che i due personaggi potrebbero molto presto approdare nell’app. Pochi i dettagli condivisi dagli addetti ai lavori, con la data di riferimento per l’approdo in game dei due membri iconici del Team Rocket che chiaramente latita. Probabilmente tutto dipenderà da quando il lockdown cesserà, permettendo dunque ai fan del gioco di uscire nuovamente di casa, e quindi di catturare nuove creature.

L’ipotesi che ha più consistenza è che il tutto possa vedere la luce nel titolo a partire dai mesi subito successivi l’estate.

