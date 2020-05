NCIS 17 torna su Rai1 dopo il rinnovo per una nuova stagione, quali saranno i nuovi casi? Anticipazioni 8 e 15 maggio

Siamo ad un passo dal finale di questa prima parte di stagione ma l’unica cosa che importa ai fan adesso è che NCIS 17 tornerà in onda oggi, 8 maggio, su Rai2 dopo aver ottenuto un rinnovo per una 18esima stagione qualche ora fa. CBS ha premiato quasi tutte le sue serie confermando i crime che solitamente affollano i palinsesti della seconda rete Rai per la gioia di tutti.

La pandemia ha drasticamente stravolto il finale delle serie tv e anche quello di NCIS 17 che ha ottenuto però il rinnovo per una nuova stagione anche se non si capisce quello che succederà a quel punto. Il finale previsto e rimandato per via dell’emergenza farà da apripista alla prossima stagione o finirà per essere accantonato? Cosa ne sarà di Gibbs, Torres e il resto della banda?

Secondo quanto ha rivelato il produttore esecutivo Frank Cardea sembra che le esperienze di Gibbs nell’ultimo episodio lo porteranno ad essere più trasparente sulle sue emozioni e ci sarà ancora una grande evoluzioni per lui. La nuova stagione però porterà con sé anche l’episodio numero 400 mancato in questa stagione ma i piani per lui rimarranno stabili visto che si tratterà di un episodio flashback. “Si tratta di come Gibbs e Ducky si sono incontrati. È un caso che li riporta indietro. Ci sono momenti meravigliosi e assisteremo al loro primo incontro”.

Con questi presupposti i fan non possono che attendersi il meglio da NCIS 18, ma cosa succederà nei nuovi episodi in onda su Rai2 venerdì 8 e 15 maggio?

In NCIS 17×08 in onda oggi, 8 maggio, con il titolo “Musica Maestro!“, il team dovrà affrontare un altro rompicapo quando i resti del cadavere del Marine Aaron Show vengono rinvenuti nel porcile di una fattoria. Sulla scena del delitto Torres trova la chiave della stanza di un motel, attorno al quale ruota un losco giro di ricatti. Le indagini portano poi alla porta di un deputato che, finito in una rete di ricatti, si era rivolto a Show per scoprire chi si nascondesse dietro a questa oscura faccenda. Davvero è questo il motivo per il quale è stato ucciso?

Ecco il promo dell’episodio:

NCIS 17 tornerà in onda anche venerdì prossimo, 15 maggio, con l’episodio numero 9 dal titolo Game Over in cui il team indaga sull’omicidio di un ufficiale trasmesso in streaming su una popolare app di videogiochi. A casa di Gibbs arriva il piccolo terremoto Phineas di nove anni costretto a farsi ospitare perché la madre si è dovuta assentare all’improvviso. Come finiranno le cose tra loro?