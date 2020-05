La grafica di Horizon Zero Dawn 2 su PS5 sarà incredibile

Non ancora annunciato in via ufficiale, Horizon Zero Dawn 2 è paradossalmente uno dei videogiochi next-gen più chiacchierati dalla community di appassionati. Il titolo di Guerrilla Games rappresenta un seguito all’avventura open world di Aloy disponibile su PS4 e PS4 Pro, destinato alla console di prossima generazione a marchio Sony, l’altrettanto attesa PlayStation 5. Con la macchina da gioco data in uscita per le festività natalizie del 2020, è naturale che addetti ai lavori e fan si stiano chiedendo quali esperienze andranno ad accompagnarla sugli scaffali, o comunque a girare sui suoi potenti chip – cliccate qui per scoprire tutte le specifiche tecniche di PS5 – in un momento successivo al lancio.

Non a caso anche oggi, 8 maggio 2020, si torna a parlare in rete di Horizon Zero Dawn 2, grazie ad un annuncio di lavoro pubblicato dalla software house olandese, che parla pure di una grafica next-gen sconvolgente. Stando a quanto si legge sulle pagine del portale GamingBolt, la compagnia è alla ricerca, tra gli altri, di un Technical Vegetation Artist: nell’annuncio, si spiega che i ragazzi di Guerrilla hanno quattro team dedicati alla creazione dei fantastici ambienti di Horizon. Non solo, altra figura professionale che dovrebbe lavorare sul secondo capitolo è quella di un Principal Animator for Living World, che si occupi di mettere in scena un mondo “vivente”, lavorando con un team di “designer, programmatori, animatori e artisti che collaborano per plasmare villaggi, città, culture e civiltà”. Elementi, anche questi, che fanno proprio pensare alla saga.

A chiudere, nelle posizioni aperte si fa riferimento ad un comportato grafico destinato a stabilire nuovi standard nell’industria videoludica. Considerate le bellezze visive del predecessore – che gira su Decima Engine, utilizzato anche da Hideo Kojima per il suo Death Stranding – non è difficile credere che Horizon Zero Dawn 2 possa davvero lasciare tutti a bocca aperta su PS5. Voi siete d’accordo?