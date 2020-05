Il video di Ma Il Cielo è Sempre Più Blu con i 50 artisti di Italian All Stars 4 Life, da Gianni Morandi e Fiorella Mannoia a Baglioni e Il Volo

Più di 50 artisti uniti per nella cover di Ma Il Cielo è Sempre Più Blu di Rino Gaetano: da oggi il videoclip ufficiale di Italian All Stars 4 Life è disponibile su YouTube con la partecipazione di tutti gli artisti coinvolti nel progetto a dopo benefico.

50 artisti uniti per la Croce Rossa Italiana: il progetto nasce per supportare sin musica attivamente la Croce Rossa anche tramite bonifico bancario sul seguente IBAN: IT 59 M 08327 03240 000000010004 – (BIC/SWIFT: ROMAITRR) con la causale “CIELO BLU”; è possibile donare, in alternativa, sul sito www.cri.it/donazioni-coronavirus.

La cover di Ma Il Cielo è Sempre Più Blu dei 50 Italian All Stars 4 Life vanta la produzione di Takagi & Ketra e Dardust; il mix è di Pinaxa.

Alla regia della clip disponibile da oggi c’è Mauro Russo; editing: Marco Cataldo; produzione: Calibro 9. Nel video sono presenti tutti gli artisti che prestano la voce per una nuova versione del celebre brano di Rino Gaetano: ognuno di loro ha realizzato una piccola clip in casa, o all’aperto, in solitaria. L’insieme di tutti i frammenti ricevuti ha poi dato vita al video ufficiale di Ma Il Cielo è Sempre Più Blu nella versione Italian All Stars 4 Life.

Alessandra Amoroso e Annalisa, Arisa, Baby K, Benji e Fede, Claudio Baglioni e ancora Cristina D’Avena e Levante, Il Volo, Fabrizio Moro, Nek e Lo Stato Sociale, poi Ermal Meta, Max Pezzali, Fedez, Rita Pavone, Gianni Morandi, Fiorella Mannoia e molti altri sono gli artisti di Ma Il Cielo è Sempre Più Blu, progetto che coinvolge eccezionalmente anche Alessandro Gaetano.

A Marracash, Emis Killa e Fabri Fibra è stata affidata la parte rap del brano che si impreziosisce di alcune barre inedite composte per l’occasione.

Gli artisti coinvolti di Italian All Stars 4 Life

Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Baby K, Claudio Baglioni, Benji & Fede, Loredana Bertè, Boomdabash, Carl Brave, Michele Bravi, Bugo, Luca Carboni, Simone Cristicchi, Gigi D’Alessio, Cristina D’Avena, Fred De Palma, Diodato, Dolcenera, Elodie, Emma, Fedez, Giusy Ferreri, Fabri Fibra, Fiorello, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Il Volo, Izi, Paolo Jannacci, J-Ax, Emis Killa, Levante, Lo Stato Sociale, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Ermal Meta, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Nek, Noemi, Rita Pavone, Piero Pelù, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Pupo, Raf, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Samuel, Francesco Sarcina, Saturnino, Umberto Tozzi, Ornella Vanoni e Alessandro Gaetano.

