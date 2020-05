Dolci auguri Festa della Mamma 2020: frasi, foto e video WhatsApp del 10 maggio

Il 10 maggio correremo tutti a fare gli auguri Festa della Mamma 2020, nonostante l’emergenza sanitaria da Coronavirus, comunque giunta alla fase 2, sia ancora in corso. Sarà un modo per sentirci più vicini anche se lontani (vi ricordiamo infatti che, con le normative vigenti, non sarà possibile spostarsi tra regioni diverse se non per improrogabili motivi), e far sentire tutto il nostro affetto alla donna che ci ha messo al mondo.

Come ogni anno abbiamo selezionato per voi un’ampia collezione di frasi, foto e video da poter inviare su WhatsApp, o su qualsiasi altro social network preferiate, per fare gli auguri Festa della Mamma 2020 il 10 maggio (potete, in alternativa, anticiparvi ed iniziare da subito a scegliere i contenuti che più ritenete adatti all’occasione).

Partiamo dalle frasi, quelle attraverso cui il messaggio arriverà forte e chiaro al destinatario, strappando anche qualche lacrimuccia, o magari un sorriso a seconda dei casi. La selezione ne include di scritte da personaggi famosi ed altre partorite dai pensieri di gente comune, scelte appositamente per voi per fare gli auguri Festa della Mamma 2020.

Tutto ciò che sono, o spero di essere, lo devo al mio angelo di madre. (Abraham Lincoln)



Mamma, sei l’esempio di tutto ciò che vorrei essere, ma non sarò mai immensa come te, perché tu sei troppo speciale.



Grazie per non aver mai chiesto spiegazioni quando tutto ciò che volevo era un lungo abbraccio e qualche risata.



Dio non poteva essere ovunque, e quindi ha creato le madri. (Rudyard Kipling)



Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore. (Pier Paolo Pasolini)

Come promesso, dopo le frasi arriva subito il turno delle foto: immagini semplici e dall’impatto assicurato, che contribuiranno a rendere gli speciali i vostri auguri Festa della Mamma 2020 il prossimo 10 maggio. Siete indecisi su quale scegliere? Prendetele pure tutte, noi non ci offendiamo.













Concludiamo in bellezza con i video per fare gli auguri Festa della Mamma 2020 il prossimo 10 maggio: sarà una domenica molto speciale, ed è giusto renderle omaggio nel migliore dei modi. I filmati a disposizione sono di vario genere: dalle poesie dei più piccoli, passando dalle canzoni pensate per la donna più importante della vita di ciascuno di noi ed infine ad un simpatico tutorial per la realizzazione di biglietti personalizzati.