Diavoli ad un passo dal finale spinge Massimo e Sofia contro tutti con gli episodi italiani? Anticipazioni 8 maggio

Siamo ad un passo dal finale di Diavoli e questo significa che le atmosfere si fanno sempre più cupe mentre le minacce di Dominic sempre più reali. Lui sa bene di dover tenere a bada Massimo per riuscire a portare avanti i suoi piani indisturbato ma fino a quando potrà tenere le redini di un cavallo ormai imbizzarrito? Questa è la domanda che devono farsi i fan della serie che oggi, 8 maggio, torna in onda su Sky con due nuovi episodi per il penultimo appuntamento con questa stagione.

Dominic continua a gestire i suoi affari tenendo in pugno tutti e dopo aver punito Massimo declassandolo e affidando il suo posto a Paul, membro del suo team nonché suo traditore, adesso punta tutto su Oliver. Il giovane ha voglia di riscatto e tiene al suo lavoro perché rappresenta l’unica occasione per lasciarsi alle spalle la povertà e un quartiere che rischia di mettere a repentaglio la vita del piccolo fratello. Proprio per questo sembra che Oliver sia propenso a piegare la testa quando Dominic glielo chiederà salvo poi ricordare a Massimo che gli è grato per l’occasione che gli ha dato.

Nei nuovi episodi di Diavoli, Oliver sarà sempre più vicino a Dominic rischiando di rimanere fuori dagli affari e i piani di Massimo che, in effetti, chiede solo ad Eleanor e Kalim di aiutarlo a scoprire le garanzie di un flusso milionario di soldi su cui Ed aveva messo gli occhi. Proprio per questo lo vedremo partire per la Moldavia insieme a Sofia che, con la scusa della sua vendetta personale, continua a stargli accanto.

Proprio quando le prove si moltiplicheranno e Massimo deciderà di affrontare Dominic mettendogli in fila tutte le macchinazioni che ha scoperto (dalla morte di Ed a quella della moglie e al flusso di soldi presenti sul famoso dossier), dovrà correre in Italia: il padre sta morendo. Accompagnato da Sofia, Massimo si reca a Cetara, il paese dove è nato e cresciuto, sulla Costiera amalfitana, e lì si troverà ad affrontare la morte del padre ma anche dieci anni di silenzio e di menzogne al fianco di due volti noti di Gomorra, Marco Palvetti e Gianni Parisi.

Ad un passo dal finale di Diavoli, il personaggio di Alessandro Borghi si troverà a dover fare i conti con tutto ciò da cui era sempre scappato portando a galla il motivo della rottura con il padre e non solo. Nel frattempo, a Londra, Duval e Dominic sono sempre più determinati a portare a termine i loro piani segreti mentre Eleanor finisce nei guai finendo per essere salvata proprio da Oliver e regalando al pubblico un colpo di scena sconvolgente. Intanto, Duval scopre le bugie di Sofia e al suo ritorno la affronta, lei e Massimo adesso sono soli contro tutti?