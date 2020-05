Dead to Me 2 su Netflix dall’8 maggio, tutti i nodi da sciogliere per Jen e Judy nei nuovi episodi

Straordinariamente accattivante per alcuni, scarna e ai limiti dell’impalpabile per altri, la storia dell’amicizia al sangue tra Jen (Christina Applegate) e Judy (Linda Cardellini) torna con gli episodi di Dead to Me 2, su Netflix da venerdì 8 maggio.

Visti i lunghi mesi trascorsi dalla prima stagione, partiamo con un rapido recap degli eventi che hanno segnato la vita delle due donne e che minacciano di rendere ancora più accidentato il percorso verso una nuova serenità.

La premessa della serie

Anzitutto la premessa della serie, con il desiderio di Judy di placare il senso di colpa per l’involontario omicidio di uno sconosciuto in auto costruendo un rapporto d’amicizia con la sua vedova, Jen. Nel corso della stagione emerge come sia stato l’allora fidanzato di Judy, Steve (James Marsden), a convincerla a fuggire senza prestare soccorso all’uomo. Ciò non toglie che la responsabile materiale resti Judy, e che dalla sua fuga si mettano in moto gli eventi di Dead to Me.

La rivelazione cruciale

Una buona parte della prima stagione segue la costruzione di un rapporto di amicizia sempre più stretto fra le protagoniste, due personaggi complementari che finiscono così per incastrarsi alla perfezione. La dolce, empatica Judy è tutto ciò che la severa e rabbiosa Jen non è, e dalla loro vicinanza non può che nascere un sentimento capace di oltrepassare i limiti caratteriali di ciascuna.

La maschera, però, cade quando Jen scopre di aver aperto il proprio cuore e la propria casa alla donna responsabile della morte del marito Ted. La rottura fra le due appare subito dolorosa e definitiva. Judy è disposta a farsi carico delle proprie responsabilità e consegnarsi alla giustizia, e Jen non sembra voler far nulla per impedirglielo.

L’effetto-Jen su Dead to Me 2

Nella prima stagione ogni azione di Judy muove in avanti i limiti della serie, muovendone la trama tra azioni e reazioni che portano a un passo dal precipizio. È però Jen la protagonista del climax della stagione, un cliffhanger al quale il pubblico è rimasto inchiodato e dal quale attende di venir via con gli episodi di Dead to Me 2 su Netflix.

L’uomo confessa di essersi trovato in auto con Judy nella fatidica notte della morte di Ted, ed è probabilmente questa rivelazione a costargli la vita. Tuttavia è impossibile non notare come il suo destino fosse ugualmente segnato: Judy, infatti, lo aveva denunciato per riciclaggio e smascherato i suoi legami con la mafia greca. Ovvio che lo aspettassero dei grossi problemi se anche fosse sopravvissuto allo sparo.

Le conseguenze della morte di Steve

Cosa ne sarà di Jen e Judy è il principale nodo da sciogliere in Dead to Me 2 su Netflix. La morte di Steve influenzerà pesantemente il futuro delle due donne, che saranno costrette ad affrontare i reciproci rancori per poter gestire tutto ciò che accadrà dal ritrovamento del cadavere in poi.

È proprio il cadavere dell’uomo a essere un grosso grattacapo. Le due dovranno decidere cosa farne, e ci sono molte variabili da considerare, come per esempio la presenza dei figli di Jen, la possibilità che abbiano assistito alla scena o quantomeno sentito lo sparo. Per non parlare della possibile entrata in scena dei criminali coi quali lo stesso Steve ha avuto a che fare.

Cast e personaggi di Dead to Me 2 su Netflix

Il debutto di Dead to Me 2 su Netflix riporta sugli schermi il cast principale della serie, composto da Christina Applegate (Jen Hardin), Linda Cardellini (Judy Hale), James Marsden (Steve Wood), Max Jenkins (Christopher Doyle), Sam McCarthy (Charlie Harding), Luke Roessler (Henry Harding).

Fra i personaggi secondari sono confermati invece Diana-Maria Riva (Ana Perez), Brandon Scott (Nick Prager), Valerie Mahaffey (Lorna Harding), Natalie Morales (Michelle).

I dieci episodi di Dead to Me 2 sono già disponibili su Netflix.