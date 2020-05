Alcuni chiarimenti su Huawei Music: tra metodi di pagamento e cose da sapere

Ci sono diversi aspetti che dovete tenere in considerazione per quanto riguarda Huawei Music. Quando un utente con conoscenze non avanzate su piattaforme simili prova ad accedere al servizio, infatti, diventa automatico porsi ad esempio delle domande sulla questione pagamento. Esattamente come avviene con servizi in stile DAZN, non a caso, pur potendo sfruttare un periodo di prova gratuita, dovrete necessariamente selezionare un metodo per pagare, che scatterà in automatico dopo tre mesi qualora non facciate nulla per bloccare il tutto.

Tutti i dettagli del caso su Huawei Music

Fondamentalmente, Huawei Music è un servizio che consente di ascoltare brani in streaming utilizzando il suo vasto database in alta qualità. Per accedere alla promozione gratuita dei tre mesi di prova, i partecipanti devono collegare necessariamente una carta di credito. Importante sottolineare, sotto questo punto di vista, che il servizio sia disattivabile in qualsiasi momento accedendo alle impostazioni dell’applicazione.

Per quanto riguarda i Huawei Point, non tutti sanno che rappresentino in tutto e per tutto un metodo di pagamento. Si possono acquisire anche attraverso il download di determinate applicazioni, per poi essere utilizzati per beni virtuali e iniziative rilasciate da Huawei, come nel caso di Cloud o Temi. Insomma, potrebbero tornare utili anche in un secondo momento, stando almeno alle testimonianze degli utenti che ho avuto modo di raccogliere in questo periodo. Inoltre possono essere spendibili su AppGallery per il download di giochi e applicazioni non gratuite.

Insomma, alcune istruzioni per l’uso che potrebbero fare la differenza per tutti coloro che intendono immergersi in questo mondo, in attesa di capire se nel corso della stagione estiva ci saranno o meno ulteriori iniziative commerciali per spingere un servizio in crescita come quello di Huawei Music. Lo avete già provato? Che ne pensate?