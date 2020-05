Una fotocamera da 150MP per Samsung Galaxy S21 o S30: la possibile configurazione

Che possa chiamarsi Samsung Galaxy S21 o S30, una cosa è certa: il prossimo top di gamma del colosso di Seul, che verrà presentato non prima di svariati mesi, monterà una fotocamera in grado di lasciare il segno. Come riportato da ‘SamMobile‘, le idee del produttore asiatico sarebbero piuttosto precise: dotare il Samsung Galaxy S21 o S30 di quattro fotocamere posteriori al netto del sensore ToF, assente già a partire dalla serie dei Samsung Galaxy Note 20, in programma per agosto.

Il top di gamma dell’anno 2021 dovrebbe disporre di un sensore principale da 150MP con ottica standard, abbinato ad un grandangolare da 16MP, ad un sensore zoom da 64MP (probabilmente con periscopio) e ad un macro da 12MP. Uno dei due prototipi del Samsung Galaxy S21 o S30 in fase di test avrebbe proprio questa dotazione che vi abbiamo appena descritto: la differenza consisterebbe nella stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), presente su sensore principale, teleobiettivo e fotocamera selfie su un modello, ed anche sul grandangolare sull’altro. Inutile adesso dare per assodate cose ancora tutte da appurare: come vi dicevamo in apertura di articolo, mancano ancora troppi mesi al lancio del Samsung Galaxy S21 o S30 per poter inquadrare bene la situazione.

Del prossimo top di gamma è stato anche detto monterà schermi OLED realizzati da BOE in luogo dei pannelli di Samsung Display (l’ordinazione già inoltrata dal colosso di Seul si sarebbe concretizzata nell’ambito di un pannello OLED flessibile da 6.67 pollici per il Samsung Galaxy S21 o S30) ed avrà la fotocamera frontale direttamente innestata sotto il display, senza quindi dover ricorrere a notch o fori com’è stato fino a questo momento. In ogni caso, questo è tutto quanto al momento sappiamo del prossimo flagship del produttore asiatico, ricordando sempre che si tratta, almeno per adesso, di semplici indiscrezioni fini a sé stesse. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.