Una canzone di Vasco Rossi nell’ultima opera di Bansky Game Changer

Da un’idea dei fan, arriva una canzone di Vasco Rossi nell’ultima opera di Bansky. Il brano scelto dai followers della pagina Instagram vascorossiart è T’Immagini, che hanno pensato come colonna sonora dell’ultima opera che è una dedica a tutto il personale sanitario schierato in prima linea per la lotta al Coronavirus.

Nell’opera di Bansky, riconosciuto come uno dei maggiori street artist del momento, un bambino sceglie di far volare una bambola infermiera trasformata in una super eroina, mentre decide di lasciare da parte i giocattoli che ha utilizzato fino a quel momento.

L’opera di Bansky a Southampton

L’opera è stata donata all’ospedale di Southampton e prende il titolo di Game Changer, mentre in Italia è stata arricchita dalle parole di T’Immagini di Vasco Rossi, prossima al taglio del traguardo dei primi 35 all’interno della tracklist del celebre album Cosa Succede In Città. Il Kom ha condiviso l’iniziativa della pagina fan a lui dedicata nelle sue stories.

Nei giorni scorsi, Vasco Rossi aveva condiviso l’iniziativa di un giovane chitarrista che aveva deciso di cantare Sally, in un’Italia ancora piegata dal lockdown e dalle restrizioni obbligatorie per il contenimento del contagio da Covid-19.

Il futuro incerto dei concerti

Intanto, si attendono novità da parte del Governo sul tema della musica dal vivo. I concerti sono in programma a cominciare dal mese di giugno ma non ci sono ancora rinvii, né per il mese di settembre né per il 2021. Sembra impensabile che i concerti possano continuano nonostante la situazione sanitaria attualmente in corso, ma – al contempo, non ci sono novità in merito al corretto svolgimento dei concerti.

Le prove per i live avrebbero dovuto tenersi al cominciare dalla seconda metà di maggio, a Rimini, mentre la prima data è fissata il 10 giugno alla Visarno Arena di Firenze. Il Kom avrebbe dovuto suonare a Milano, Roma e Imola, per il ritorno all’Autodromo Ferrari.