Torna Doctor Who 7 su Rai4 con l’addio di Amy e Rory: orario e programmazione dal 7 maggio

Whovians a raccolto: torna in onda Doctor Who 7 su Rai4, con le repliche della settima stagione. La longeva serie britannica è ormai un must sul canale 21 del digitale terrestre, e non poteva mancare nel palinsesto primaverile.

In questa stagione ritroveremo Matt Smith per l’ultima volta nei panni dell’Undicesimo Dottore, accompagnato dai suoi fedeli companion Amy (interpretata da Karen Gillan) e Roy Pond (Arthur Darvill), che ci saluteranno dopo alcuni episodi. Dopo una fugace apparizione nella premiére, Jenna-Louise Coleman entra a far parte del cast fisso come nuova compagna di viaggio del Dottore a cominciare dall’episodio speciale di Natale I pupazzi di neve, andato in onda tra gli episodi Gli angeli prendono Manhattan e Le campane di St. John. Nel corso della stagione farà il suo ritorno anche Alex Kingston nei panni di River Song.

L’annuncio del ritorno di Doctor Who 7 su Rai4 è stato dato dal profilo social della rete. Ecco il messaggio al completo:

Ce lo avete chiesto in molti e vi accontentiamo! Da giovedì 7 maggio, tutti i giorni alle 16:00, torna il Dottore! Ripartiamo dalla stagione 7 di Doctor Who, fino ad arrivare alla stagione numero… ne riparleremo a breve. Geronimo!

Ce lo avete chiesto in molti e vi accontentiamo! 😎

Da giovedì 7 maggio, TUTTI I GIORNI alle 16:00, torna il Dottore!

Ripartiamo dalla stagione 7 di #DoctorWho, fino ad arrivare alla stagione numero… ne riparleremo a breve… 😉 GERONIMOOOOOOO!!!! @bbcdoctorwho pic.twitter.com/K2tGMULn91 — Rai4 (@RaiQuattro) May 3, 2020

Doctor Who 7 su Rai4 sarà distribuito nella fascia pomeridiana. A partire dal 7 maggio, un doppio episodio ogni giorno dalle 16:00. Il primo, il 7×01 in onda oggi, è intitolato Il manicomio dei Dalek, ed ecco la sinossi:

Rapito dal suo più vecchio nemico, il Dottore è costretto ad affrontare una missione impossibile in un luogo di cui perfino i Dalek hanno paura di entrare: il manicomio. Un pianeta che è una prigione dove sono confinati i peggiori della loro specie, i Dottore e i Pond devono trovare una via di fuga. Ma con il matrimonio di Amy e Rory agli sgoccioli, e un’armata di Dalek infuriati che si avvicina, spetterà al Dottore salvare le loro vite così come il rapporto dei Pond.

A seguire, l’episodio 7×02 dal titolo Dinosauri su un’astronave:

Un’astronave senza pilota si precipita verso una certa distruzione, a meno che il Dottore non possa salvarla insieme al suo carico impossibile… di dinosauri. Al suo fianco una banda di avventurieri; un cacciatore di selvaggina, una regina egiziana e un membro a sorpresa della famiglia Pond. Ma il Dottore non sa che c’è qualcun altro a bordo che non si fermerà davanti a nulla pur di trattenere a sé il suo prezioso carico preistorico.

Dal post di Rai4 se ne deduce che la rete ovviamente non si fermerà alle repliche della sola settima stagione, ma proseguirà anche oltre. Al momento Doctor Who 12, trasmesso nel Regno Unito dal 1° gennaio al 1° marzo 2020, è ancora inedito nel nostro Paese: e se Rai4 lo mandasse in onda dopo questo ciclo di repliche?