Riki ed Enrico Nigiotti ad Amici Speciali non ci saranno, ecco perché

Riki ed Enrico Nigiotti ad Amici Speciali non parteciperanno, per due motivi diversi.

Il nome di Enrico Nigiotti era stato annunciato dalla stessa Maria De Filippi nel momento della presentazione della fase serale di Amici.

Oltre ad Enrico Nigiotti, la conduttrice aveva confermato Michele Bravi, effettivamente nel cast, uno dei due casi isolati a non avere alcun legame precedente con il talent show di Canale 5.

Il nome di Riki, invece, sembrava fin troppo scontato e la sua assenza ha fatto discutere molto. Si vociferano problemi tra il cantante e la produzione, non confermati.

I 5 ballerini di Amici Speciali sono Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino. I 7 cantanti del programma saranno invece The Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi e Random.

Li vedremo da venerdì 22 maggio su Canale 5.

Dopo aver chiacchierato per giorni sull’assenza di Enrico Nigiotti ad Amici Speciali, è lo stesso cantante a spiegare perché non potrà esserci. Era effettivamente stato contattato dalla produzione ed aveva già confermato la sua presenza ma un lutto ha riscritto i suoi piani. Nigiotti conferma il magnifico rapporto con Maria De Filippi e spiega che è stato lui a rifiutare l’invito alla partecipazione dopo aver perso una persona molto importante.

“Ho letto notizie e supposizioni riguardo la mia assenza ad Amici Speciali. Ho un bellissimo rapporto con Maria De Filippi, ma sono stato io a non voler partecipare. Ho perso una persona molto importante poche settimane fa e non me la sento di andare in tv. Non ho la testa adesso. Tutto qua”.

Completamente diverso il caso Riki. L’assenza di Riki lascia ben più ombre. Non ci sarà per motivi che non ha voluto spiegare e non era presente neanche quando Maria De Filippi invitò ad Amici gli ex concorrenti del talent che avevano appena partecipato a Sanremo.

Su Amici Speciali dice: “Ho preferito dire di no per una serie di motivi, tutto qui. Come con il video per la finale e quello per Verissimo. Però seguirò da casa molto volentieri“.

Non ci saranno, infine, due ballerini: Sebastian Melo Taveira e Vincenzo di Primo. Gli accordi iniziali sono saltati per questioni legate alle misure di sicurezza sanitaria.