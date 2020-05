Quante parole sai 3 sul Play Store è il gioco perfetto per la Fase 2

Diciamoci la verità: di tempo libero a disposizione ne abbiamo ancora tanto e il gioco Quante Parole Sai 3 disponibile sul Play Store è lo strumento adatto che potrebbe venirci in aiuto per riempire ore vuote in questa Fase 2 appena iniziata.

A più di qualche nostro lettore, l’app in questione potrebbe già risultare nota. In effetti siamo al cospetto del terzo capitolo di un gioco di abilità che da diverso tempo tiene compagnia a non pochi utenti Android. A disposizione di giocatori vecchi e nuovi, ci sono nuovi livelli (via via più complessi) che consentono di misurarsi con le proprie proprietà linguistiche e conoscenze. Il piccolo team di sviluppo TBR Soft sta seguendo dunque un percorso ben preciso, garantendo ai suoi utenti un prodotto via via più perfezionato.

Scopo del gioco

Come già riferito, Quante parole Sai 3 è un gioco che mette alla prova l’utente per la sua ricchezza linguistica.

L’app, fin dal primo livello, suggerisce parole associate tra loro per significato. L’obiettivo del gioco è quello di trovare nuove parole che possano essere collegate in sequenza alle precedenti perché con queste ultime hanno qualche aspetto in comune. Ogni livello, una volta terminato, permette di passare al successivo con la conquista di monete utili per suggerimenti e aiuti. Al lancio i livelli sono 300 ma gli sviluppatori ne promettono anche l’aggiunta di nuovi con successivi aggiornamenti)

Se il gioco, nei primi livelli, risulta essere abbastanza semplice, addirittura adatto a bambini delle prime scuole elementari per intenderci, in quelli successivi si possono avere discrete difficoltà nella ricerca di una paola corretta. In questi ultimi casi vengono in aiuto dei suggerimenti in app appunto. Questi però comportano una spesa, rappresentata proprio dalle monete conquistate nel passaggio di livello in livello. In particolar modo, il solo suggerimento di una lettera comporta la spesa di 15 monete, quello dell’intera parola ben 40. Per questo motivo sarebbe il caso di spendere oculatamente il proprio bottino a disposizione o comunque scegliere di acquistare ulteriore credito da utilizzare all’occorrenza: 200 coins sono a disposizione ad un prezzo tutto sommato fattibile, ossia 0,99 centesimi.

Grafica e usabilità

La grafica di Quante parole sai 3 è davvero essenziale e le modalità di gioco sono molto intuitive. La tastiera Qwerty all’interno dell’app presenta i caratteri molto grandi, dunque per questo si adatta a tutti i tipi di pubblico.

Trattandosi di un’app completamente gratuita, è chiaro che questa presenti qualche annuncio al suo interno. Tutto sommato i piccoli banner sono abbastanza discreti e solo a cadenza di più livelli vengono proposti dei contenuti video adv con protagonisti altri giochi. I filmati possono essere saltati o se visti per intero, garantiscono delle monete aggiuntive al proprio bottino di gioco.

Un regalo per i lettori di OptiMagazine

Chi vorrà provare questo passatempo davvero simpatico, come detto adatto anche ai bambini tra gli 8 e i 10 anni, i lettori di OM potranno beneficiare di un regalo speciale. Dopo il download dell’applicazione, tenendo premuto per qualche secondo il logo, si potrà riscattare un bonus di 200 monete solo con l’inserimento del codice OptMagazine. Buon divertimento!