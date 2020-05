Prove concrete sui lavori per Samsung Galaxy S9 con One UI 2.1 dal 7 maggio

Arrivano ulteriori indicazioni incoraggianti per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S9, dopo quelle che ho portato alla vostra attenzione di recente con un report specifico. Se c’erano ancora dubbi sul fatto che Samsung avesse di rendere disponibile l’aggiornamento One UI 2.1 per il dispositivo commercializzato due anni fa, ora possiamo avere finalmente certezze in merito. Fermo restando che le novità delle ultime ore ad oggi siano da considerarsi valide per la sola Corea del Sud.

Gli ultimi risvolti sull’aggiornamento con One UI 2.1 per il Samsung Galaxy S9

Di recente, non a caso, sono state testate le versioni del firmware per il Galaxy Note 9, emerse ufficialmente una settimana fa. Sembra dunque che la serie dei Samsung Galaxy S9 non si stia perdendo tempo e terreno rispetto all’altro top di gamma 2018, abilitato all’utilizzo della tanto chiacchierata S Pen. Secondo quanto riportato da SamMobile, il colosso asiatico in questi giorni sta testando la versione firmware etichettata con la sigla G960NKSU3ETE1 per il Galaxy S9 in Corea del Sud.

Si tratta dunque di una versione differente rispetto a quella che è in commercio in Italia e nel resto d’Europa, ma i tempi di rilascio non dovrebbero differire più di tanto tra un continente e l’altro parlando di One UI 2.1. A questo punto, supponendo che tutto vada secondo i piani, Samsung dovrebbe rilasciare l’aggiornamento in questione per il Samsung Galaxy S9 durante il mese di giugno, almeno in Corea del Sud. Finestra di lancio, questa, che di recente è stata confermata da un moderatore nei forum della community Samsung Korea.

Vi ricordo che l’aggiornamento impostato su One UI 2.1 dovrebbe apportare una manciata di modifiche e integrazioni al Samsung Galaxy S9, ma solo nei prossimi giorni capiremo esattamente quali funzionalità in questo caso saranno incluse nella versione del firmware. Quali aspettative avete sotto questo punto di vista.