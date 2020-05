Promo di The 100 7, l’ultima stagione si mostra tra Bellamy in lacrime e Octavia ancora viva

Dopo mesi di attesa, i fan hanno finalmente potuto vedere il primo promo di The 100 7. La serie distopica, tratta dai romanzi di Kass Morgan, concluderà la sua storia con la settima e ultima stagione composta da 16 episodi – un numero non casuale, che permetterà allo show di arrivare all’ambito traguardo dei cento episodi.

Il promo di The 100 7 mostra diverse immagini da cui possiamo trarre diverse ipotesi al riguardo. Partiamo dal finale della sesta stagione che ha visto i fratelli Blake ritrovarsi. Proprio mentre Bellamy era felice di poter riabbracciare Octavia, sua sorella è stata ferita quasi a morte da una versione adulta di Hope, apparsa all’improvviso all’interno dell’Anomalia. Altrove, Sheidheba ha continuato a esercitare il suo controllo su Madi, mentre Clarke ha affrontato la pesante perdita di sua madre Abby. Infine, il destino di Diyoza è ancora incerto.

Dal breve video, rilasciato nella notte dal network americano The CW, Bellamy è in lacrime, probabilmente perché crede che sua sorella sia persa per sempre. In realtà, come possiamo vedere da una piccola sequenza, Octavia è ancora viva. Non sappiamo dove si trovi, forse è in qualche posto misterioso all’interno dell’Anomalia. E sarà proprio questa enigmatica forza, introdotta nella sesta stagione, al centro di The 100 7: cos’è? Per quale scopo è stata creata? E soprattutto, i fratelli Blake riusciranno a ritrovarsi (di nuovo) prima che cada il sipario sulla serie?

Ecco il promo della stagione finale, in attesa di guardare il trailer esteso, che verrà rilasciato a breve dalla CW:

Nei giorni scorsi, il network americano ha anche divulgato le prime immagini dell’opening della settima stagione, in cui possiamo dare uno sguardo al cast al completo. Sullo sfondo, alcuni scatti che rappresentano Sanctum, il nuovo pianeta dove i protagonisti si sono stabiliti. Ovviamente ritroveremo Eliza Taylor nei panni di Clarke Griffin; al suo fianco ci sarà Bob Morley nel ruolo di Bellamy Blake; Marie Avgeropoulus interpreta Octavia Blake; Lindsey Morgan è Raven Reyes; Richard Harmon è John Murphy; Tasya Teles interpreta Echo; Shannon Kook è Jordan.

Entrano a far parte del cast fisso: JR Bourne, che dalla passata stagione torna a vestire i panni di Russell; Chuku Modu è Gabriel; Shelby Flannery è la versione adulta di Hope. Curiosamente non vi è il nome di Lola Flanery, che presta il volto a Madi.

The 100 7 farà inoltre da traino all’annunciato potenziale spin-off della serie tv. L’episodio intitolato Anaconda servirà come backdoor pilot per introdurre nuovi personaggi legati al franchise dello show post-apocalittico. Se tale episodio riceverà un buon riscontro tra il pubblico e riuscirà a convincere i vertici della CW, lo spin-off potrà essere ordinato con una stagione completa. In caso contrario, The 100 si concluderà senza nessun sequel.

La settima stagione debutterà sulla CW il prossimo 20 maggio.