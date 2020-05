Nuova data ufficiale per l’uscita dell’MTV Unplugged di Liam Gallagher, posticipata per il Coronavirus

Con la data di pubblicazione del disco MTV Unplugged di Liam Gallagher eravamo rimasti al 24 aprile e l’ex Oasis aveva già reso note la tracklist e la copertina. Per motivi legati alla pandemia del COVID-19, però, Liam Gallagher ha dovuto ritrattare e per questo, nelle ultime ore, ha annunciato sui social la nuova data della release.

MTV Unplugged di Liam Gallagher

L’MTV Unplugged di Liam Gallagher uscirà ufficialmente il 12 giugno 2020. Con questo disco live in acustico l’ex Oasis si è ripreso lo spazio che non aveva potuto occupare nel 1996, quando gli Oasis si esibirono nel format “senza spina” (Unplugged, appunto) e senza Liam.

In quell’occasione, infatti, la band di Manchester si esibì con il solo Noel Gallagher alla guida. Lo show dal quale è stato estratto l’MTV Unplugged di Liam è stato registrato il 3 agosto 2019 presso la Hull City Hall di Kingston Upon Hull, e la sua partecipazione ha ufficialmente riaperto la stagione di concerti in acustico dell’emittente MTV.

Le sessioni acustiche di MTV

Il format nacque nel 1989 per offrire agli artisti l’opportunità di esibire il loro repertorio in una versione più intimista, e da quell’anno sono state tantissime le star ad aver dato il loro contributo memorabile. Nessuno dimentica, per esempio, lo show dei Nirvana nel 1994, ma anche quelli di Eric Clapton, degli Alice In Chains e di Neil Young.

Gli spettacoli andarono in onda regolarmente dal 1989 al 1999 per poi continuare sporadicamente fino al 2009.

La tracklist dell’MTV Unplugged di Liam Gallagher include, oltre ai brani della sua carriera solista, anche canzoni iconiche degli Oasis come Cast No Shadows, Champagne Supernova e Stand By Me. Il ritardo della pubblicazione è dovuto al rinvio della stampa su vinile per via della pandemia del Coronavirus.

L’MTV Unplugged di Liam Gallagher è già disponibile in pre-order, questa volta anche in vinile.