Novità su Cyberpunk 2077 attese per l’11 giugno

Siamo ormai giunti al canto del cigno per l’attuale generazione di console, e Cyberpunk 2077 si candida a essere uno degli ultimi fuochi d’artificio a esplodere. Il nuovo titolo targato CD Projekt RED arriverà sulla scena videoludica in autunno – eventuali ritardi permettendo – e si preannuncia ormai da mesi come una vera e propria killer application.

Il compito che spetta al team di sviluppo polacco non è di certo semplice, ma rappresenta comunque una sfida alla portata. Spremere al massimo le potenzialità di PS4 e Xbox One per salutarle degnamente e aprire la strada a PS5 e Xbox Series X. Dopo quanto di buono visto con The Witcher 3, le aspettative non possono che essere quindi al massimo.

E gli ultimi mesi sono stati forieri di intrigranti dettagli su Cyberpunk 2077. CD Projekt RED ha imbastito quello che possiamo definire come un mosaico, con i vari tasselli che sono stati dati in pasto ai fan a poco alla volta. Il quadro generale ha assunto quindi una forma alquanto delineata, sebbene manchi ancora un po’ di materiale per avere una panoramica completa della produzione.

Estate bollente per Cyberpunk 2077

Non bisognerà però attendere poi tantissimo per saperne di più – e sembra anche un bel po’ in più – su Cyberpunk 2077. Il mese di giugno sarebbe dovuto essere quello dedicato all’E3 2020. Un appuntamento durante il quale saltano tutti gli schemi e i fan hanno modo di apprezzare in toto lo splendore delle nuove creazioni. La pandemia ha costretto a modificare i piani, sebbene questi non siano stati stravolti del tutto. È il caso proprio del gioco di CD Projekt RED, che è pronto a infiammare la scena videoludica anticipando quindi di una manciata di giorni l’estate. Stando infatti a quanto condiviso dallo stesso team di sviluppo, l’11 giugno sarebbe destinato a divenire il giorno X per quanto concerne la nuova IP.

Non è ancora dato sapere in cosa consisterà l’evento: la speranza è ovviamente che si possa conoscere qualcosa di più del gioco. Magari qualche sequenza di gameplay, che permetta quindi di assaporare in anteprima tutte le leccornie videoludiche pronte a essere messe in tavola.

