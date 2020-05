Madonna positiva agli anticorpi del Coronavirus rivela: “Contagiata in Francia”

Madonna positiva agli anticorpi del Coronavirus, così come molti dei membri del suo staff. Ad alcuni giorni dalla rivelazione del risultato del test sierologico, Lady Ciccone è tornata sull’argomento per spiegare quando sia entrata a contatto con il patogeno.

Nel primo video, con il quale aveva voluto informare i fan del suo stato di salute, non si fa accenno ai sintomi manifestati né al momento in cui sarebbe entrata in contatto con il Covid.

A distanza di qualche giorno, Madonna spiega di essere stata contagiata a Parigi, il 9 marzo, e di avere questa certezza poiché molti membri del suo staff avrebbero manifestato i sintomi certamente riconducibili al Coronavirus.

Il Coronavirus scambiato per una brutta influenza

Stando a quanto appena dichiarato, Madonna non avrebbe passato il virus indenne da sintomi, manifestando una brutta influenza che non ha associato al Coronavirus. Sono stati tanti gli artisti del suo tour a finire a letto con l’influenza e tutti dopo la data del 9 marzo che ha tenuto a Parigi per l’ultimo album Madame X.

Madonna ha anche spiegato di essere in buona salute e di aver passato il Coronavirus con sintomi lievi. Il suo obiettivo, in questo momento, è quello di sostenere la ricerca per lo studio di un vaccino o di una cura che possa liberare il mondo dalla pandemia, ancora nel pieno della sua forza.

L’artista ha inoltre ritenuto opportuno puntualizzare e spiegare quale fosse il suo attuale stato di salute, così da non dare adito a notizie sensazionalistiche pubblicate senza fondamento. Nel suo precedente intervento, infatti, non aveva spiegato di essere guarita ma neanche di aver superato la malattia con alcuni sintomi simil-influenzali. Madonna è recentemente finita nell’occhio del ciclone per aver partecipato a una festa di compleanno senza aver rispettato le distanze, nonostante le misure restrittive siano ancora in atto.