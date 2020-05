Le serie tv sullo sport su Netflix: 10 show da guardare tra calcio, basket, Formula1 e wrestling

In un periodo in cui lo sport è fermo quasi a livello globale, senza calcio in tv e senza nemmeno l’attesa per le Olimpiadi di Tokyo, rinviate al 2021, non resta che inseguire le proprie passioni con film e serie tv sullo sport, da guardare in streaming sul divano di casa.

Netflix ha incrementato il suo catalogo negli ultimi mesi con una serie di titoli che possono soddisfare la curiosità degli amanti dello sport. Anzi, degli sport. Dal basket al football, dalla formula 1 al wrestling, sono tanti i contenuti a tema sportivo che, in mancanza dei propri match preferiti allo stadio o in tv, possono supplire alla carenza di adrenalina da competizione agonistica.

Tra le serie tv, in particolare, ci sono sia documentari che fiction dedicate agli sport più diversi: ecco un decalogo di suggerimenti a tema.

The Last Dance

Tra le uscite più attese di questo periodo, questa emozionante docuserie racconta la carriera di Michael Jordan, la leggenda dei Chicago Bulls, in particolare concentrandosi sui suoi traguardi degli anni ’90, con filmati inediti della stagione ’97-98. Un fenomeno non solo sportivo, una storia travolgente che ha fatto la storia del basket.

The Carter Effect

Questo documentario di un’ora indaga l’impatto di Vince Carter, otto volte vincitore dell’NBA All Star, sulla scena del basket canadese e più in generale sulla cultura pop. “L’Effetto Carter” esplora il modo in cui il giocatore ha plasmato la Toronto di oggi e influenzato la cultura popolare del Nord America con le sue imprese sul campo da basket e non solo.

Last Chance U

Per gli amanti del football americano, questo documentario a puntate racconta la storia di atleti di punta dal passato difficile che puntano su una squadra universitaria di football come ultima spiaggia, la possibilità residua di realizzare i propri sogni e diventare una stella della National Football League.

The English Game

Dal creatore di Downton Abbey arriva questa serie in costume sulla trasformazione del calcio in sport di massa nell’Inghilterra di fine ‘800: la trama è incentrata sulla competizione tra due giocatori che appartengono a classi sociali diverse e che con le loro vicissitudini personali e professionali vedono cambiare questo sport e la società intorno a loro.

Apache, la vita di Carlos Tevez

Racconto di formazione che drammatizza la storia di Carlos Tevez, leggendario ex numero 10 della Juventus: una storia cruda che ricostruisce la sua carriera a partire dall’infanzia travagliata vissuta in uno dei quartieri più pericolosi di Buenos Aires, il Fuerte Apache, da cui gli è rimasto il soprannome.

First Team: Juventus

Per i tifosi bianconeri, questa docuserie apre le porte del “dietro le quinte” del club, ripercorrendo la storia delle sue vittorie con vere e proprie bandiere della squadra come Alessandro Del Piero, Giorgio Chiellini, Gonzalo Higuaín, Claudio Marchisio, il capitano Gianluigi Buffon e l’allenatore Massimiliano Allegri.

21 Thunder

Questa serie canadese sul calcio è un mix di generi, visto che spazia dal racconto sportivo al crime. La storia è quella dei giocatori e membri dello staff dei Montreal Thunder U21, che inseguono i propri sogni di gloria tra viaggi, sfide sul campo e vicissitudini personali.

Glow

Show divertente e glamour, offre un punto di vista diverso sull’agonismo: è la storia di un gruppo di donne che desiderano reinventarsi nel mondo dello sport e contro ogni aspettativa si fanno strada nel mondo del wrestling. Oltre ai classici stereotipi del racconto sportivo, declinati però al femminile, l’esilarante serie celebra la capacità delle donne di fare gruppo e sovvertire le scarse aspettative che la società nutre nei loro confronti.

Formula1 – Drive To Survive

Una serie in 2 stagioni su piloti, investitori e addetti ai lavori nel mondo della Formula 1 che vivono costantemente la propria esistenza sulla corsia di sorpasso, sia dentro che fuori le piste, barcamenandosi tra passioni private ed affari dal valore a sei zeri.

Fastest Car

Per gli amanti dei motori e della velocità, ecco la serie in cui i piloti delle supercar svelano i segreti delle loro auto modificate e riadattate per partecipare a sfide contro i migliori piloti del mondo.