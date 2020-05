Foto con smartphone Huawei nel concorso ufficiale: premi in denaro e P40

Tutte le foto scattate con smartphone Huawei potranno partecipare al concorso ufficiale NEXT.IMAGE Awards in partenza proprio oggi 7 maggio. Gli scatti migliori catturati su dispositivi top di gamma ma anche semplici entry level potranno concorrere alla vincita di premi in denaro ma anche di smartphone dell’ultima serie Huawei P40. Le occasioni di vincita sono doppie per gli italiani visto che ad un contest internazionale se ne affianca anche uno dedicato solo al nostro paese.

La modalità di partecipazione è semplicissima: la propria foto potrà essere caricata pagina personale (dopo opportuno log-in) della Community Gallery nella sezione “Next Image”. Le categorie di concorso sono diverse: c’è quella per scatti notturni, per i ritratti, quella degli scatti a distanza e ancora quelli che trasmettono un’emozione; infine c’è anche la sezione Storyboard con una sequenza di immagini (dal 3 a 9) per comunicare un cambiamento.

Il concorso globale per fotografi in erba con uno smartphone Huawei sarà valido fino al prossimo 26 luglio mentre l’estrazione finale avverrà il 30 luglio. Le migliori 3 foto giudicate da una giuria di esperti daranno diritto alla vincita di ben 10000 dollari e di un Huawei P40 Pro. I classificati fino al diciottesimo posto riceveranno invece 1000 dollari e un Huawei P40 Pro, mentre fino alla cinquantesima posizione di potrà beneficiare di un Huawei P40. Altre cinque menzioni d’onore scelte dalla giuruia daranno diritto ad altrettanti esemplari di Huawei P40 Pro.

Il concorso locale (solo italiano) per le foto scattate con gli smartphone Huawei si svolgerà in modalità diverse. Ognuna delle categorie di scatti su indicata avrà i suoi due vincitori. Questi ultimi saranno comunicati in date già programmate, a distanza di due settimane per ogni sezione, dunque il 22 maggio, il 5 giugno, il 19 giugno, il 3 luglio e il 17 luglio. Ognuno dei 10 vincitori individuati avrà in dono un Huawei P40 e voucher PhotoSi e Tonki, oltre che la possibilità di vedere i propri scatti pubblicati.

Non resta che impegnarsi nel prossimo scatto per provare a vincere i premi. Tutti i termini e le condizioni del contest sono reperibili sul sito Huawei.