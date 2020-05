Fino a 270 euro di sconti per prodotti Samsung e Huawei con TIM: offerte di maggio

Arrivano in queste ore alcune interessanti novità per gli utenti che vogliono acquistare un nuovo smartphone Android, soprattutto tra quelli commercializzati da Samsung e Huawei, grazie ai nuovi prezzi ufficializzati da TIM. In questo particolare frangente, più in particolare, mi voglio concentrare sui modelli acquistabili con una soluzione. Basti pensare al caso di Huawei P30 Pro, che di recente è finito al centro di un nostro approfondimento in vista del rilascio dell’aggiornamento con EMUI 10.1.

Le migliori offerte TIM di maggio per smartphone Samsung e Huawei

Scendendo in dettagli, ad esempio, emerge che ci sono dei sottocosto apprezzabili con TIM, nell’ambito della campagna “Io studio a casa”. Ad esempio, la scontistica più significativa rispetto ai prezzi di listino si ha proprio con Huawei P30 Pro, se pensiamo che ora lo smartphone Android risulta disponibile a 579,90 euro invece di 849,90 euro. Restando in casa del produttore asiatico, occorre porre l’accento anche su Huawei P30 Lite NE, acquistabile a 269,90 euro invece di 349,90 euro. Infine, occhio a Huawei Y7 2019 a 139,90 euro al posto di 199,90 euro.

Come accennato in precedenza, protagonista di questa campagna è poi un brand come Samsung. TIM, ad esempio, ci propone il Samsung Galaxy S10 Lite a 499,90 euro invece di 579,90 euro, oltre al cosiddetto Samsung Galaxy A51 a 279,90 euro (risparmio di 100 euro). Addentrandoci nella campagna in corso, inoltre, troviamo un’offerta anche per coloro che sono interessati al Samsung Galaxy A10, ora disponibile a 119,90 euro invece di 159,90 euro.

In chiusura, altri marchi apprezzati, se pensiamo al fatto che potrete comprare un OPPO Reno 2Z a 269,90 euro anziché 349,90 euro, fino ad arrivare al Redmi Note 8T a 169,90 euro invece di 229,90 euro. Vi ricordo che la nuova campagna di TIM che coinvolge soprattutto marchi come Huawei e Samsung sarà valida fino al prossimo 17 maggio secondo quanto raccolto proprio in queste ore.