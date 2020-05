David Gilmour canta con un pulcino in testa, la bizzarra quarantena della leggenda dei Pink Floyd

David Gilmour canta con un pulcino in testa. La leggenda del rock ospita uno strano aiutante, che non disturba la sua performance. Il video del momento è stato girato dalla moglie Polly Samson, che ha ripreso il momento nel salone di casa Gilmour alla presenza del figlio Charlie.

Il pulcino si è aggirato per il tavolo del salone per tutto il tempo ma, a un certo punto, Gilmour ha deciso di dargli la giusta importanza e metterselo sulla testa. La sua presenza non disturba il suo suonare e, anzi, lo arricchisce.

Live At Pompeii in chiaro su YouTube

Per i tanti fan italiani, sarà possibile vedere Live At Pompeii su YouTube in chiaro. Il concerto è stato registrato nel 2016 durante la data che ha tenuto nella storica location campana, che aveva già ospitato i grandi spettacoli dal vivo dei Pink Floyd.

Alcuni dei concerti dei Pink Floyd erano stati messi a disposizione in chiaro per tutti coloro che volessero fruirne in quarantena. Ai quattro concerti si unisce quindi quello più recente in Italia di David Gilmour, che ha tenuto nell’estate 2016.

Il lockdown non spegne la musica

Nonostante la quarantena forzata, molti artisti hanno deciso di non spegnere la musica e continuare a suonare la casa. Tante le iniziative virtuali in giro per il mondo, compreso un concerto monumentale organizzato da Lady Gaga con una ricchissima line-up che ha ospitato anche Zucchero e Andrea Bocelli oltre a una lunga serie di artisti internazionali.

I live sono partiti quasi per caso, con alcuni artisti che hanno voluto continuare a cantare nonostante gli spettacoli dal vivo siano stati annullati per contenere il contagio da Coronavirus. Per il momento, non si sa quando si possa ripartire con la musica dal vivo ma non sarà tanto presto, soprattutto se le condizioni dell’epidemia non dovessero migliorare.