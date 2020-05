Da maggio alle spalle 28 problemi di sicurezza per i Samsung Galaxy in Italia

Sarà particolarmente importante installare il nuovo aggiornamento di maggio sul proprio Samsung Galaxy appena disponibile. Non mi riferisco al solo Samsung Galaxy S9, se pensiamo al fatto che per il top di gamma 2018 è previsto a breve il firmware con One UI 2.1, come avrete notato con l’approfondimento di poche ore fa, ma più in generale ai modelli del produttore coreano che si riveleranno compatibili con il firmware in questione. Dettagli in merito sono stati forniti proprio dall’azienda di recente.

Quali problemi saranno risolti a maggio per i Samsung Galaxy

Come ci riporta SamMobile, il report ufficiale è come sempre “numerico”, nel senso che la patch di sicurezza per il mese di maggio 2020 porta correzioni per 9 vulnerabilità critiche scoperte nel sistema operativo Android. Per gli utenti Samsung Galaxy, poi, ci sarebbe una dozzina di vulnerabilità ad alto e moderato rischio. Oltre a queste correzioni, l’aggiornamento consente di metterci alle spalle ben 19 vulnerabilità “esclusive” di Samsung, nel senso che si tratta di anomalie identificate negli ultimi tempi all’interno del software Samsung.

Insomma, sono 28 le minacce consistenti che dovremmo metterci alle spalle una volta portato a termine il nuovo aggiornamento pensato per i Samsung Galaxy questo mese. Tra le vulnerabilità risolte c’è quella che ha permesso la modifica non autorizzata della SIM preferita quando il dispositivo risultava bloccato, senza dimenticare l’esecuzione di codice arbitrario nel bootloader e il bypass FRP con SPEN, tra le altre cose. Resta da capire quali modelli potranno fare questo step.

Ad esempio, i vari Samsung Galaxy S8 sono finiti tra i modelli che riceveranno l’upgrade trimestrale, tanto per cominciare. Che ne pensate? Installerete subito il firmware in questione appena disponibile? Fateci sapere anche se avete individuato particolari anomalie in questo periodo, in merito alla solita questione “sicurezza e funzionamento generico“.