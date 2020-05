Compare il tasto Rinuncia nella domanda bonus 600 euro INPS: a cosa serve

Nelle ultime ore chi ha fatto domanda per il bonus 600 euro INPS avrà notato all’interno della sua pratica online il tasto “Rinuncia”. Si tratta di una nuova opzione prima non presente nel cassetto previdenziale e che ha suscitato i dubbi di più di qualche cittadino, soprattutto di chi è ancora in attesa di ricevere l’agognato aiuto previsto dal decreto Cura Italia.

In pratica, oltre alla possibilità di alcune modifiche alla domanda (come quella del codice IBAN che tanti problemi sta facendo registrare) da poche ore è possibile anche selezionare il tasto Rinuncia appunto. All’interno del cassetto previdenziale potrebbe sfuggire la reale funzione del comando: per fortuna sulla questione è intervenuto lo stesso ente previdenziale chiarendo il perché della nuova opzione appena sbarcata sul web

Il tasto rinuncia serve a coloro che vogliono rinunciare alla domanda per optare per prestazioni di enti locali o per richiedere rdc o reddito di emergenza #InpsInAscolto — INPS (@INPS_it) May 6, 2020

In pratica chi sceglierà il tasto in esame all’interno della propria domanda di bonus 600 euro, rinuncerà di fatto alla ricezione dell’indennità prevista proprio dall’INPS. La motivazione per una scelta all’apparenza così drastica potrebbe essere quella di preferire, al contrario, le prestazioni di altri enti (in particolar modo quelli locali) che potrebbero aver previsto altri sussidi. Ancora, proprio la rinuncia potrebbe nascere dell’esigenza e dalla volontà di preferire, sempre come forma di sussidio e aiuto, il reddito di cittadinanza e ancora il nuovo reddito di emergenza.

Il chiarimento andava per forza riportato, soprattutto per coloro che non hanno alcuna intenzione di rinunciare proprio al bonus 600 euro dell’INPS, anzi aspettano da settimane che l’accredito avvenga sul loro conto. Dopo la prima tranche di aiuti previsti dal decreto Cura Italia, a giorni dovrebbero essere rese note anche le modalità per ottenere anche la cifra di indennizzo pure per il mese corrente. Quest’ultima non sarà pari più a 600 euro ma al contrario uguale a 1000 euro. Probabilmente la domanda anche di questa cifra andrà inoltrata via sito INPS.